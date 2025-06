Wsyp do mrowiska w ogrodzie, a mrówki wyniosą się hen daleko. Odstraszająca mikstura wypłoszy owady co do jednego. Sposób na mrówki w ogrodzie

i Autor: Shutterstock

Szkodniki ogrodowe

Mrówki w ogrodzie mogą wyrządzić wiele szkód naszym roślinom. Dlatego wiele osób zastanawia się, jak się ich skutecznie pozbyć i to najlepiej bez stosowania silnej chemii, która może wpłynąć negatywnie na nasze uprawy. Warto wypróbować ten domowy sposób na mrówki w ogrodzie. Wsyp ten składnik do mrowiska, a mrówki wyniosą się hen daleko. Odstraszająca mikstura wypłoszy owady co do jednego.