Garść wsyp do kubka, zalej wrzątkiem i wlej do doniczki, a ziemiórki znikną raz na zawsze. Naturalny napar działa na nie jak trucizna. Domowy sposób na ziemiórki

Garść wsyp do kubka, zalej wrzątkiem i wlej do doniczki, a ziemiórki znikną raz na zawsze

Ziemiórki, a właściwie ich larwy, uwielbiają wilgotne środowisko bogate w materię organiczną. Idealne warunki znajdują najczęściej w doniczkach naszych roślin. Często przynosimy je do domu wraz z nową rośliną lub ziemią. Najbardziej oczywistym sygnałem, że mamy do czynienia z ziemiórkami są latające, czarne muszki, które kręcą się wokół doniczek, zaraz po podlaniu. Jednak warto zaznaczyć, że to nie dorosłe osobniki są największym zagrożeniem, a ich larwy. Te żerują w ziemi, podgryzając korzenie roślin, przez co roślina marnieje. Dlatego, kiedy zauważysz, że małe muszki latają wokół Twoich roślin doniczkowych, to reaguj, zanim te małe szkodniki zaatakują kolejne rośliny w Twoim domu. Jak zwalczyć ziemiórki? Choć na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki, to warto najpierw wypróbować domowe sposoby na pozbycie się tych szkodników z roślin. Jedną garść tego składnika wsyp do kubka, zalej go wrzątkiem i poczekaj aż wystygnie. Wtedy wlej go do doniczki, w której latają ziemiórki, a znikną raz na zawsze.

Domowy sposób na ziemiórki w doniczce. Naturalny napar zwalczy szkodniki

Ziemiórek można pozbyć się stosując domowe sposoby. Wtedy należy przede wszystkim dbać o zachowanie regularności w zabiegach, a wtedy mogą one przynieść dobre efekty. Jednym z nich jest rumianek. Intensywny i esencjonalny płyn działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Rumianek wykazuje działanie owadobójcze i odstraszające głównie dzięki zawartości substancji takich jak:

Azadirachtyna: Choć azadirachtyna jest bardziej znana z działania w neem, rumianek również zawiera śladowe ilości tej substancji. Azadirachtyna zakłóca cykl rozwojowy owadów, hamując ich wzrost i rozmnażanie.

Olejek eteryczny: Olejek eteryczny zawarty w rumianku ma działanie odstraszające na dorosłe osobniki ziemiórek.

Napar z rumianku na ziemiórki. Jak go przygotować i stosować?

Weź garść suszonego rumianku lub 8 koszyczków, wsyp je do kubka i zalej wrzątkiem. Odstaw i poczekaj aż ostygnie. Kiedy napar z rumianku będzie zimny, przecedź go przez sitko i podlej zaatakowane przez ziemiórki rośliny. Zabieg ten należy powtórzyć 2-3 razy w odstępach 10-14 dni.

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin doniczkowych?

Oczywiście istnieje wiele innych sposobów na pozbycie się ziemiórek z roślin doniczkowych. Kolejnym godnym polecenia jest napar z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj, aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Zapobieganie ziemiórkom. Ważne zasady

Do zwalczania ziemiórek w domu można oczywiście zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.