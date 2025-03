Zaparz 3 czubate łyżki i wlej do doniczki, a wybijesz ziemiórki i ich larwy. Naturalny składnik działa niczym pogromca owadów w roślinach. Sposób na ziemiórki

Wrzuć to do spłuczki i ciesz się pięknym zapachem w toalecie. Muszla klozetowa dłużej będzie czysta, a kamień nie osiądzie na jej ściankach

Ziemiórki to małe, czarne muszki, które często pojawiają się w naszych domach, szczególnie w pobliżu roślin doniczkowych. Choć same w sobie nie są groźne dla ludzi, ich obecność może być uciążliwa, a larwy żerujące w ziemi mogą uszkadzać korzenie roślin. Najczęściej dostają się do naszych domów wraz z nowo zakupionymi roślinami, które mają już złożone jaja lub larwy w ziemi. Dlatego kiedy zauważysz, ze małe muszki latają wokół Twoich roślin doniczkowych, to reaguj, zanim te małe szkodniki zaatakują kolejne rośliny w Twoim domu. Jak pozbyć się ziemiórek? Choć na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki, to warto najpierw wypróbować domowe sposoby na pozbycie się tych szkodników z roślin. Jednym z nich jest rumianek. Intensywny i esencjonalny płyn działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Do przygotowania naparu potrzebujesz około trzech czubatych łyżek suszonego rumianku. Zalej go wrzątkiem i pozostaw do ostygnięcia. Następnie odcedź i podlej tym naparem zaatakowane przez szkodniki rośliny.

Domowe sposoby na ziemiórki w doniczce

Oprócz rumianku można zastosować jeszcze kilka innych domowych sposobów na ziemiórki. Często polecanym jest cynamon. Można nim podsypać glebę w doniczce lub przygotować płyn. Wystarczy wymieszać trzy łyżki stołowe cynamonu z 0,5l ciepłej wody i odstawić do wystygnięcia. Następnie przecedź płyn przez czystą ściereczkę i wlej go do doniczki zaatakowanej przez ziemiórki rośliny. Równie skuteczny w zwalczaniu ziemiórek jest czosnek. Rozgnieć główkę czosnku i zalej ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Jak zapobiec ziemiórkom w roślinach?

Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.