Zetrzyj 30 g i rozpuść w wodzie. Później spryskaj tym piwonie. Domowy oprysk na mszyce i mrówki na piwoniach uratuje rośliny przed zmarnowaniem

Rozcieńcz z wodą i spryskaj ogórki w czerwcu, a żadne szkodniki się do nich nie zbliżą. Wzmocnisz je i ochronisz, aby bujnie owocowały. Domowy nawóz do ogórków

Domowy oprysk na mszyce na pąkach piwonii będzie niezbędny, jeśli chcemy pozbyć się szkodników w bezpieczny dla rośliny sposób. Oprócz mszyc niepokój mogą wzbudzić także mrówki, które pojawiają się na pąkach. Przyciąga je do nich słodki nektar, który roślina wytwarza tylko do momentu rozkwitu, wtedy mrówki tracą pożywienie i wynoszą się z kwiatów. Natomiast mszyce wysysając soki z piwonii i osłabiają ją na tyle, że nawet jeśli kwiaty zdołają się rozwinąć, są brzydkie i zdeformowane. Najczęściej jednak nie rozwijają się w ogóle i marnieją. Dlatego trzeba działać szybko.

Domowy oprysk na mszyce na piwoniach

Mszyce bardzo szybko się rozmnażają, dlatego ważne jest, by szybko pozbyć się szkodników. Jeśli nie chcemy sięgać po agresywne środki chemiczne, możemy wypróbować domowe sposoby z wykorzystaniem cebuli i czosnku lub szarego mydła. Do przygotowania pierwszego oprysku potrzebujemy 5 średniej wielkości cebul, główkę czosnku oraz wodę. Cebule kroimy w plastry razem z łupinami, podobnie jak czosnek, dodajemy około 0,5 l wody i gotujemy przez pół godziny. Po ostygnięciu wywar odcedzamy i przelewamy do spryskiwacza. Jeśli chcemy użyć oprysku z szarego mydła, ścieramy około 30 g i rozpuszczamy w chłodnej litrze wody. Preparat od razu jest gotowy do użycia. Piwonie opryskujemy w pogodny wieczór. Warto zwrócić także uwagę, że mszycom często towarzyszą mówki. Niektóre gatunki mrówek żywią się spadzią wytwarzaną przez mszyce. Dlatego dbają o nie, chronią przed innymi owadami, a nawet przechowują ich jaja przez zimę. Słodka spadź to dla nich prawdziwy rarytas dlatego też często mówi się, że mrówki „hodują” mszyce. Żeby pozbyć się owadów z ogrodu, najczęściej trzeba odciąć mrówki od pożywienia.

Sposób na mszyce. Naturalny preparat z pestki awokado

Zamiast cebuli, czosnku i szarego mydła można także przygotować naturalny preparat na mszyce na piwoniach i nie tylko, z pestki awokado. W dodatku preparat na bazie wody i tej części awokado, która zazwyczaj wyrzucamy, jest tani, skuteczny i bezpieczny dla naszego zdrowia. Żeby przygotować miksturę, wystarczą dwa składniki – pestka z awokado i woda. Zanim przystąpimy do działania, dobrze jest wysuszyć pestkę. Czyli zostawiamy ją np. na słonecznym parapecie na 2-3 dni. Następnie ścieramy na tarce o drobnych oczkach. W międzyczasie podgrzewamy w garnku litr wody. Gdy zawrze, dodajemy startą pestkę. Dokładnie mieszamy i zdejmujemy z ognia. Przykrywamy garnek, a następnie odstawiamy na całą noc w chłodne miejsce. Później już tylko odcedzamy i mamy gotowy koncentrat środka owadobójczego. Litr koncentratu rozcieńczamy w pięciu litrach wody.

