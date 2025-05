Podlewam hortensje coca-colą, a one kwitną na niebiesko. Dzięki tej odżywce powietrze wypełni się zapachem kwiatów. Nawożenie hortensji w sezonie

Piwonie to kwiaty, które sprawdzą się na każdą okazję. Można je podarować bliskiej osobie, wykorzystać do dekoracji stołu podczas uroczystości lub po prostu postawić w wazonie, aby cieszyć się ich pięknem na co dzień. Ich duże, pełne kwiaty wypełniają przestrzeń subtelnym zapachem i dodają jej uroku oraz elegancji. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio o nie zadbamy.

Piwonie w wazonie — jak o nie dbać?

Żeby piwonie w wazonie zachowały świeżość na dłużej, ważny jest wybór odpowiednich kwiatów już na etapie cięcia. Najlepiej ścinać piwonie rano, gdy są jeszcze dobrze nawodnione. Wybieraj pąki, które są już lekko napęczniałe i zaczynają się otwierać, ale nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Unikaj kwiatów z uszkodzonymi lub zwiędłymi płatkami. Ważny jest także wazon — musi być czysty i zdezynfekowany po poprzednich kwiatach. Bakterie w brudnym wazonie mogą przyspieszyć proces gnicia łodyg. Przed włożeniem kwiatów do wazonu, przytnij łodygi na skos, używając ostrego noża lub sekatora. Dzięki temu zwiększysz powierzchnię wchłaniania wody. Usuń również liście znajdujące się poniżej linii wody — zanurzone w wodzie będą gniły. Piwonie najlepiej czują się w chłodnej i świeżej wodzie, dlatego wymieniaj ją każdego dnia. Przy okazji wymiany wody, podcinaj także łodygi. Nie przesadzaj także z ilością wody w wazonie — powinna sięgać maksymalnie do 15 cm.

Rozpuść jedną tabletkę w wazonie i wstaw kwiaty. Piwonie na długo pozostaną świeże. Odżywka do ciętych piwonii

Żeby przedłużyć trwałość piwonii w wazonie, dodaj do wody specjalną odżywkę do kwiatów ciętych. Zawiera ona substancje odżywcze i antybakteryjne, które pomagają utrzymać świeżość kwiatów. Jeśli nie masz odżywki, możesz dodać do wody kilka kropli wybielacza lub tabletkę aspiryny. Pamiętaj też, że piwonie nie lubią bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur, dlatego ustaw wazon w zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie stawiaj wazonu z piwoniami także w pobliżu dojrzewających owoców. Wydzielany przez nie etylen przyspiesza proces więdnięcia kwiatów. W upalne dni pomóc może także, delikatne spryskiwanie kwiatów chłodną wodą.

