Zamiast do zupy to wkładam to pomiędzy ubrania w szafie. Dzięki temu ciuchy będą pachnieć lepiej niż kiedykolwiek, a będziesz bezustannie wąchać. Perfumowanie ubrań

Wymieszaj ze sobą te dwa produkty i włóż do szafy. Twoje ciuchy będą pachnieć niczym wiosenna łąka

Zmysł węchu często jest niedoceniany, a to on w dużej mierze odpowiada za nasze samopoczucie. Przyjemne, delikatnie aromaty pozytywnie wpływają na nasz nastój, redukują poziom stresu, a także koją nerwy i pomagają w zasypianiu. Wyobraź sobie, że te piękne zapachy mogą Ci towarzyszyć przez cały dzień i być bardziej wyczuwalne niż klasyczne perfumy. Mowa o tym, że twoja ubrania będą pachnieć przez cały dzień. Brzmi nierealnie, ale jest to możliwe.

Perfumowanie ubrań to prosta metoda, aby piękny zapach towarzyszył Ci przez cały dzień. Nie trzeba od razu kupować chemicznych zapachów do szaf. Możesz przygotować taki samodzielnie w domu. Wystarczy, że włożysz go do szafy, pomiędzy ubrania, a przyjemny aromat przeniknie pomiędzy tkaniny i będzie wyczuwalny przez długi czas.

Aby przygotować naturalny zapach do szafy potrzebna są dwa składniki. Jeden z nich stanowi bazę, która wchłonie, a potem sprawi, że aromaty będą się powoli ulatniały. Wśród najbardziej polecanych baz zapachowych wymienia się sodę oczyszczoną oraz ziarna ryżu. Do zapachy do szafy możesz również wykorzystać gruboziarnistą sól. Nasyp kilka garści soli do bawełnianego woreczka, a następnie dodaj skoncentrowany zapach. Najlepiej sprawdzą się w tym celu zwykłe olejki eteryczne. To skondensowana dawka aromatów, która będzie się stopniowo uwalniała i pięknie pachniała. Do szafy najlepiej sprawdzą się olejki eteryczne, która zamienią Twoją szafę w wiosenną łąkę. To między innymi olejek różany, lawendowy, bazyliowy, cytrynowy oraz szałwiowy. Do przygotowanej wcześniej soli dodaj około 30 kropel wybranego olejku eterycznego. Zawiąż woreczek aby jego zawartość nie rozsypała się w szafie i włóż pomiędzy ubrania. Tak przygotowane perfumy do szaf przez długi czas będą uwalniały przyjemny zapach, a Twoje ciuchy będą przepięknie pachnieć.

Co zrobić, aby ubrania nie śmierdziały stęchlizną?

Stęchły zapach ubrań to najczęściej wynik rozwoju mikroorganizmów w tym pleśni i grzybów, które doskonale prosperują w wilgotnym i ciemnym środowisku. Często zapominamy, że problem stęchlizny może mieć swoje źródło nie tylko w niewłaściwym suszeniu, ale także w samej pralce. Regularne czyszczenie uszczelki bębna oraz dozownika na detergenty jest absolutnie kluczowe, ponieważ w tych miejscach gromadzą się resztki wilgoci, detergentów i brudu, stanowiąc doskonałą pożywkę dla pleśni. Kolejnym błędem jest przechowywanie ubrań w ciasnych, zamkniętych szafach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza, zwłaszcza jeśli nie są one w pełni suche.

