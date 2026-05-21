"Włóż kij" i postaw obok prysznica. Naturalny zapach sprawi, że w łazience będzie pachnieć niczym na greckiej plaży. Profesjonalne sprzątaczki tak odświeżają łazienki

Wystarczy butelka i patyczki, a w Twojej łazience będzie przepięknie pachnieć

Toaleta to miejsce, które nie kojarzy się z najpiękniejszymi zapachami. Nieprzyjemne aromaty ulatniające się z muszli klozetowej, wilgoć, a także zmniejszona wentylacja To wszystko sprawia, że w łazience może zacząć brzydko pachnieć. Oczywiście, zanim sięgniesz po rożnego rodzaju odświeżacze i zapachy należy zlokalizować źródło nieprzyjemnych zapachów. Jeżeli odór ulatnia się z muszli klozetowej zadbaj o jej dokładniejsze czyszczenie. Postaw na środki bakteriobójcze ponieważ to często zarazki odpowiadają za brzydki smrodek. W przypadku, gdy to nie pomaga warto sprawdzić, czy problem nie leży głębiej, a dokładnie niżej. Problemy z rurami i całą kanalizacją mogą także objawiać się w postaci brzydkich zapachów. Kolejnym powodem, dlaczego w łazience nie pachnie najlepiej jest wilgoć. Toalety w polskich mieszkaniach najczęściej nie mają okien, a to zmniejsza możliwości regularnego wietrzenia. Jeżeli po kąpieli nie otwierasz drzwi i nie wietrzysz to narażasz się na nieprzyjemne aromaty stęchlizny. Wilgotne środowisko sprzyja także namnażaniu się pleśni, która może się pojawić na ścianach, w fugach lub nawet w pralce.

Świetnym sposobem na pozbycie się brzydkich zapachów z łazienki są ekologiczne odświeżacze. Ich aromaty nie są drażniące i nie powodują dolegliwości bólowych. Będąc w Grecji poznałam sposób tamtejszych sprzątaczek na szybkie odświeżenie łazienki. To prosty przepis na domowy zapach, który sprawia, że w toalecie pachnie ładnie i świeżo. Wystarczy, że przygotujesz szklaną butelkę, patyczki do szaszłyków, wodę i ulubiony olejek eteryczny. W łazience najlepiej sprawdzi się olejek lawendowy, eukaliptusowy oraz brzozowy. Wymieszane razem stworzą wyjątkowy zapach kojarzący się z morską bryzą i porankiem na plaży.

Do szklanej butelki nalej wody i dodaj około 40 kropli olejków eterycznych. W tak przygotowanym roztworze zanurz patyczki do szaszłyków i gotowe. Tak przygotowany zapach postaw w łazience blisko wanny lub prysznica. Parująca, ciepła woda po kąpieli będzie roznosić zapach po całym domu. W łazience błyskawicznie zacznie pięknie pachnieć, a ty nie kupisz już nigdy chemicznych odświeżaczy.

