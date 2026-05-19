Wsyp 3 czubate łyżki do woreczka i zawieś go w szafie między ubraniami. Perfumowany zapach rozniesie się po każdym jej kącie. Zapach do szafy

Często świeżo wyprane ubrania szybko tracą zapach w szafie, a kupne odświeżacze bywają nieskuteczne lub drogie.

Odkryj genialny, naturalny sposób na stworzenie własnego, trwałego zapachu, który sprawi, że Twoje ubrania będą pachnieć luksusowo.

Sprawdź, jak za pomocą zaledwie dwóch składników przygotować ten domowy hit i poznaj inne sekrety, by raz na zawsze pozbyć się problemu stęchlizny.

Zapach do szafy z naturalnych składników. Ubrania jak perfumowane

Zapach unoszący się w naszej szafie ma ogromny wpływ na to, jak pachną ubrania, które się w niej znajdują. Niestety często, gdy wkładamy ubrania czy płaszcze do szafy, po jakimś czasie przechodzą one nieprzyjemnym zapachem meblowym. Czy można temu zaradzić? Co zrobić, aby ubrania w szafie cały czas pachniały, jak tuż po praniu? Jednym z najpopularniejszych i zarazem najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie pięknego zapachu w szafie jest umieszczanie w niej odświeżaczy powietrza. W sklepach można dostać takie o przeróżnych aromatach i formach. Jednak nie musisz wydawać pieniędzy na gotowy zapach, który zapewne po kilku dniach straci swoją intensywność. Możesz taki zapach do szafy przygotować samodzielnie z naturalnych składników i o woni, jaką Ty lubisz najbardziej. Potrzebujesz lnianego woreczka, soli gruboziarnistej oraz swoich ulubionych perfum.

Wsyp 3 czubate łyżki do woreczka i zawieś go w szafie między ubraniami

Przygotowanie zapachu do szafy na bazie naszych ulubionych perfum jest banalnie proste. Wsyp 3 czubate łyżki soli do woreczka i spryskaj je perfumami. Na koniec woreczki zwiąż i rozwieś w szafie między wieszakami z ubraniami lub połóż na półce. Świeży i otulający aromat rozniesie się po ubraniach w kilka minut.

Jak pozbyć się zapachu stęchlizny z szafy?

Z czasem we wnętrzu szafy czy w szufladach może pojawić się nieprzyjemny zapach stęchlizny. Jak temu zaradzić? Co zrobić, aby ubrania w szafie cały czas pachniały, jak tuż po praniu? Przede wszystkim należy przestrzegać kilku zasad, które zapobiegną nieprzyjemnemu zapachowi w szafie. Po pierwsze pamiętaj, aby nie upychać do niej zbyt dużej ilości ubrań. Przez to utrudnisz cyrkulację powietrza i może pojawić się zapach stęchlizny. Oprócz tego raz na jakiś czas wietrz szafę. Możesz po prostu zostawić otwarte drzwi na kilka godzin. Najlepiej jednak raz na pół roku zrobić gruntowne czyszczenie szafy. Co to oznacza? Wyjmij z niej odzież i dokładnie wymyj wnętrze wodą z mydłem. Pamiętaj też o upraniu ubrań przed ponownym włożeniem ich do szafy.

7

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie