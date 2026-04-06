Wystarczy kropelka, a Twoje ciuchy zaczną pachnieć niczym spryskane najdroższymi perfumami. Zamienisz szafę w prowansalską łąkę. Perfumowanie ubrań

Agnieszka Morawska
Karolina Piątkowska
2026-04-06 5:29

Ubrania pachnące szafą? Jest na to sposób. Jeśli zastanawiasz się co zrobić, aby mieć pachnące ubrania, nawet gdy długo leżą w szafie? Wystarczy zrobić jedną prosta rzecz, by cieszyć się świeżością niczym zaraz po praniu. Eksperci od sprzątania mają na to znakomity sposób. Przydadzą się m.in. podkładki filcowe, ale także rozmaryn i cytryna.

Naturalne perfumowanie ubrań

  • Nieprzyjemny zapach ubrań w szafie to często wynik wilgoci i braku cyrkulacji powietrza.
  • Proste triki, takie jak wieszanie ubrań czy czyszczenie szafy octem i sodą, mogą pomóc.
  • Naturalne olejki eteryczne na filcowych podkładkach to ekologiczny sposób na świeży zapach.
  • Poznaj inne domowe sposoby na pięknie pachnące ubrania, w tym wykorzystanie rozmarynu i cytryny!

Dlaczego ubrania w szafie czasami brzydko pachną? Zapewne zdarzyło Ci się wyjąć z szuflady bluzkę lub sweter, które nieprzyjemnie pachnie szafą, mimo że są czyste. Powodem, tego specyficznego fetoru najczęściej jest wilgoć i zastój powietrza. Kiedy ubrania są ułożone obok siebie, powietrze nie może krążyć wokół tkaniny, przez co ubrania zaczynają śmierdzieć stęchlizną. Jeśli to możliwe, wieszaj ubrania, zamiast je składać i układać w stosy, aby między każdymi rzeczami było więcej miejsca. Pamiętaj też, aby co jakiś czas dokładnie wysprzątać miejsce, w którym przechowujesz ubrania. Spryskaj wewnętrzne części szafy wodą zmieszaną z octem w proporcjach 1:1, a następnie wytrzyj do sucha. Możesz także użyć sody oczyszczonej, która świetnie radzi sobie również z pochłanianiem nieprzyjemnych zapachów. Dodaj kilka łyżek do słoika i ustaw na półce. Użyj także naturalnego odświeżacza.

Jednym z prostych, a zarazem niezwykle przyjemnych sposobów na wprowadzenie odrobiny natury do domu, jest naturalne perfumowanie ubrań za pomocą podkładek filcowych i olejków eterycznych. Naturalne olejki eteryczne są wolne od szkodliwych substancji chemicznych, które często znajdują się w komercyjnych perfumach i odświeżaczach powietrza. Ponadto, olejki eteryczne mają właściwości terapeutyczne – mogą poprawiać nastrój, redukować stres i dodawać energii. Żeby stworzyć naturalny zapach do szafy, wybierz naturalny filc wełniany, który dobrze absorbuje olejki eteryczne. Możesz kupić gotowe podkładki lub wyciąć je samodzielnie w dowolnym kształcie. Wybierz także swoje ulubione olejki lub stwórz własne kompozycje zapachowe. Prowansalska lawenda, eukaliptus, drzewo cedrowe, cytryna, róża – możliwości są nieograniczone. Ważne jednak, by przed użyciem olejków sprawdzić, czy nie jesteśmy na któryś z nich uczuleni. Gdy mamy już podkładki i olejki, wystarczy zaaplikować kroplę lub kilka kropel na filc. Tak przygotowany materiał umieść w szafie między ubraniami.

Naturalne perfumowanie ubrań rozmarynem i cytryną

Eksperci od sprzątania zdradzają swój sekret wykorzystania zwyczajnej gałązki rozmarynu. Roślina, która kojarzymy z aromatyzowaniem potraw, sprawdzi się także jako odświeżacz powietrza. Dodatkowo jej intensywny zapach doskonale zadziała jako środek odstraszający mole. Gałązki rozmarynu wymieniamy raz w tygodniu. Druga metoda polega na stworzeniu woreczków materiałowych, w których znajduje się aromatyczna roślina. Gałązki mogą być całe lub połamane i owinięte kolorową wstążką. Worki umieszczamy w pobliżu ubrań wiszących w szafie. Jeśli chcemy jeszcze wzmocnić zapach, możemy przygotować domowy odświeżacz. Wystarczy wycisnąć odrobinę soku z cytryny i zmieszać dwiema kroplami olejku lawendowego oraz rozmarynowego. Mieszankę przelewamy do atomizera i delikatnie spryskujemy ubrania.

ZOBACZ TEŻ: W numerologii ta liczba oznacza łaskę Anioła Stróża i sympatię Boga. Osoby urodzone w tym miesiącu mają pięknie i udane życie. Przepowiednia numerologiczna

Quiz. B jak bardzo ładne kwiatki. Najtrudniejszy test o kwiatach na literę B. Nawet kwiaciarze będą mieli problemy z kompletem punktów
Pytanie 1 z 10
Na zachętę coś łatwego. Kwiaty z legendy o dwóch braciach. Gdy kwitły wiosną na żółto, oznaczały spokój i radość, gdy na purpurowo były sygnałem, że drugi potrzebuje pomocy. Te kwiaty to:
Dlaczego zapachy wywołują wspomnienia? Marta Siembab
