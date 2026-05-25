Mapy Google mogą kierować na terytorium Rosji? Straż graniczna apeluje!

Straż graniczna z ważnym apelem. Proszą, by korzystać tylko z GPS

Straż graniczna z Estonii wraz z tamtejszą policją wydały ważny komunikat! Odradzają kategorycznie korzystanie z Map Google podczas przeprawy Narwą - rzeką graniczną Estonii z Rosją. Okazuje się bowiem, że mapy mogą kierować łodzie na terytorium Rosji. Zgodnie z tym, co podają służby, w 2026 roku doszło już do pierwszych nieumyślnych przekroczeń granicy.

Regina Kukk, dowódczyni posterunku granicznego w mieście Narwa relacjonuje, że w tych paru przypadkach "osoby korzystały z Map Google, a tymczasowa linia kontrolna na rzece zamiast oficjalnej granicy państwowej oznaczona w tej aplikacji jest nieprawidłowa". Dlatego służby zalecają, by podczas przeprawy rzeką trzymać się jak najbliżej brzegów Estonii i używać innych programów do nawigacji.

Przypadkiem można się znaleźć na terytorium Rosji

PAP przypomina, że Estonia i Rosja wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie lokalizacji nawigacyjnych boi na rzece, które miałyby jednocześnie wyznaczyć tymczasową granicę między państwami. Te są nadal źródłem incydentów i sporów z rosyjskimi służbami. Cała granica Estonii z Rosją to 338 km, z czego 76 km przebiega przez rzekę Narwę, a 127 km przez jezioro Pejpus, z którego wypływa ta graniczna rzeka i wpada do Zatoki Fińskiej.