Będą kontrole na lotniskach. Wszystko przez Ebolę

Wirus Ebola w Afryce. Amerykańskie lotniska zaostrzają procedury

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób wprowadziły nowe zasady dla osób wracających z regionów, w których rozprzestrzenia się wirus Ebola. Obostrzenia dotyczą turystów przebywających w ostatnim czasie w Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie i Sudanie Południowym. UPI podaje, że wyznaczeni podróżni muszą kierować się na trzy konkretne lotniska w Stanach Zjednoczonych. Wytypowano porty Washington Dulles, Hartsfield-Jackson w Atlancie i lotnisko im. George’a W. Busha w Houston. Każdy lądujący tam pasażer przejdzie obowiązkowe badanie przesiewowe, zanim otrzyma zgodę na podróż w głąb kraju.

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

Objawy zakażenia wirusem Ebola. Ostrzeżenia WHO dla Demokratycznej Republiki Konga

Podróżnym mierzy się temperaturę, zbierane są informacje na temat historii podróży iewentualnych objawów chorobowych. Jeżeli służby zauważą u kogoś gorączkę lub inne symptomy sugerujące zakażenie ebolą, skierują taką osobę na dalsze testy, a w niektórych przypadkach wyślą do szpitala. Centra Kontroli i Prewencji Chorób nakazały liniom lotniczym zmianę tras w taki sposób, aby pierwszym przystankiem w Ameryce był jeden ze wskazanych portów. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w trwającym ognisku odnotowano około 750 podejrzeń zachorowań i 177 prawdopodobnych ofiar śmiertelnych, choć organizacja zaznacza, że faktyczna skala może być większa. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Demokratycznej Republice Konga, ale poszczególne przypadki zgłoszono też w Ugandzie i Sudanie Południowym.

Światowa Organizacja Zdrowia nadała Demokratycznej Republice Konga status państwa o bardzo wysokim ryzyku. Przedstawiciele WHO apelują o międzynarodową reakcję, która mogłaby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Departament Stanu USA utworzył już grupę zadaniową bazującą na doświadczeniach specjalistów walczących z ogniskami eboli w latach 2014 i 2018. Rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył także 32 miliony dolarów na programy pomocowe w zagrożonym regionie. Dziennikarze „New York Times” zauważają jednak, że pomimo głośnych alarmów i działań podejmowanych przez kolejne rządy, w samym centrum epidemii wciąż nie widać masowych akcji ratunkowych ani systemowej pomocy.

US adds Atlanta area airport for Ebola screening, CDC says https://t.co/szYQEQUla3 https://t.co/szYQEQUla3— Reuters (@Reuters) May 23, 2026