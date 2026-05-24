Kijów pod ostrzałem rakietowym. Wołodymyr Zełenski potwierdza użycie pocisku Oriesznik

Reagując na uderzenie w Kijów, minister Andrij Sybiha nakazał dyplomatom natychmiastowe wnioskowanie o zwołanie rad ONZ oraz OBWE. Zdaniem ukraińskiego polityka Moskwa maskuje swoje niepowodzenia na froncie uderzeniami w cywilów .

. W trakcie nocnego ostrzału stolicy i okolic agresor sięgnął po balistyczną broń hipersoniczną Oriesznik, czyniąc to po raz trzeci. Prezydent Ukrainy przypomniał o nuklearnym potencjale tego systemu rakietowego podczas niedzielnego wystąpienia.

podczas niedzielnego wystąpienia. Bilans uderzenia na Kijów i okolice to cztery ofiary śmiertelne, natomiast liczba poszkodowanych sięgnęła 78 osób. Szef ukraińskiej dyplomacji apeluje do wolnego świata o stanowcze kroki przeciwko najeźdźcy.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha reaguje na ostrzał Kijowa

Wobec skali zniszczeń w stolicy, szef ukraińskiej dyplomacji wyraził swój kategoryczny sprzeciw na platformie internetowej X. Andrij Sybiha napisał: „Zleciłem wszystkim naszym misjom przy organizacjach międzynarodowych pełne wykorzystanie instrumentów wielostronnych w odpowiedzi na wczorajszy barbarzyński atak rakietowy Rosji na Kijów. ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO muszą udzielić adekwatnej i zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem wobec ludności cywilnej”.

Ukraiński minister uważa, że celem działań Władimira Putina jest wywołanie strachu poprzez niszczenie mienia mieszkańców, w tym domów, szkół, placówek muzealnych i niezbędnych sieci przesyłowych. Uderzenia w spokojne ukraińskie miasta mają stanowić formę globalnego szantażu ze strony Moskwy. „Wzywamy naszych partnerów do podjęcia zdecydowanych działań wielostronnych, mających na celu powstrzymanie Rosji i skłonienie jej do zawarcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju” – zaapelował minister spraw zagranicznych.

Wołodymyr Zełenski potwierdza uderzenie Oriesznikiem w obwód kijowski

Z kolei ukraińska głowa państwa przedstawiła w niedzielnym komunikacie konkretne informacje o charakterze wrogiego natarcia. Wołodymyr Zełenski oficjalnie przekazał, że wojska rosyjskie wystrzeliły w stronę obwodu kijowskiego nowoczesny balistyczny system Oriesznik. Jest to trzeci przypadek bojowego zastosowania tej potężnej broni, przystosowanej według Kremla do przenoszenia ładunków nuklearnych.

Nocne uderzenie przyniosło krwawe żniwo w ukraińskiej stolicy. Administracja Kijowa oraz okolicznych miejscowości potwierdziła, że życie straciło tam czworo cywilów. Równocześnie ratownicy z Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zaktualizowali listę poszkodowanych, wyliczając, że pomocy medycznej w wyniku odniesionych ran potrzebuje aż 78 osób.

51

Sonda W którym roku zakończy się wojna na Ukrainie? 2026 2027 2028