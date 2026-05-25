Blok spłonął od grilla na balkonie! 62 mieszkania zniszczone

Zofia Dąbrowska
2026-05-25 9:07

Szokujące sceny w stolicy Finlandii, Helsinkach! Wysoki, nowy blok spłonął po tym, jak komuś zachciało się urządzić grilla na balkonie. Niestety, płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie mimo szybkiej akcji strażaków. Ogień ostatecznie zniszczył nie tylko jedno, feralne mieszkanie sprawcy dramatu. Zniszczeniu uległy aż... 62 mieszkania.

Wielki pożar bloku mieszkalnego w Helsinkach. 62 mieszkania zniszczone przez grilla na balkonie

Ta historia powinna być przestrogą dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, czy balkon w bloku to dobre miejsce na grillowanie. Przez beztroskę jednego lokatora mieszkańcy całego wielkiego, nowego bloku w stolicy Finlandii stracili dach nad głową! Dramat rozegrał się w dzielnicy Kalasatama w centrum Helsinek. Na czwartym piętrze na oszklonym balkonie pojawiły się płomienie. Jedni wzywali straż pożarną, inni nie dowierzali własnym oczom, a wielu - jak zauważają fińskie media - zamiast reagować i dzwonić po pomoc, filmowali wszystko telefonami. Płomienie niestety rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Prędko objęły klatki schodowe i dach budynku, który powstał zaledwie 10 lat temu. Szczęśliwie wszyscy mieszkańcy zdołali bezpiecznie się ewakuować i nikomu nic się nie stało. Ale to niestety dopiero początek ich koszmaru. Bo zniszczenia są potężne i lokale nie nadają się do zamieszkania.

Zniszczone są aż 62 mieszkania - nie tylko przez ogień, ale i wodę. Nikt z lokatorów nie może wrócić do domu

W dodatku jak podała w niedzielę fińska policja, pożar wybuchł z powodu skrajnej beztroski jednego z lokatorów, który zostawił na balkonie włączonego grilla gazowego. Z tak błahego powodu setki ludzi nie mają teraz gdzie się podziać. Zniszczone są aż 62 mieszkania - nie tylko przez ogień, ale i wodę. Nikt z lokatorów nie może wrócić do domu. Instalacje nie istnieją, spłonął cały dach. Nie wiadomo na razie, co będzie dalej z blokiem, jak długo potrwa remont i czy w ogóle budynek nadaje się jeszcze do dalszego użytkowania. A wszystko przez grilla na balkonie.

