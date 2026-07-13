Nastolatek rozmawia ze sztuczną inteligencją? Sprawdź jak wirtualni przyjaciele wpływają na jego relacje z rówieśnikami

Redakcja se.pl
KLJU
2026-07-13 8:28

Widok dorastającego dziecka wpatrzonego godzinami w ekran to dla wielu z nas prawdziwy test cierpliwości. Zabieramy telefony i wymyślamy wspólne spacery z cichą wiarą w powrót do normalnych rozmów przy obiedzie. Prawdziwą przyczyną takiego wycofania bywa jednak zupełnie nowa relacja ze sztuczną inteligencją.

Chłopiec w turkusowych słuchawkach korzysta z tabletu. O wpływie AI na relacje dzieci przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com
  • Z danych portalu Common Sense Media wynika, że co trzeci nastolatek woli omawiać swoje sekrety z botem zamiast z żywym człowiekiem
  • Sztuczna inteligencja zawsze przyznaje rację i nigdy nie ocenia, co daje młodym ludziom złudne poczucie bardzo łatwej akceptacji
  • Jak informuje medyczna baza PubMed, regularne rozmowy z aplikacjami potrafią z czasem mocno popsuć naturalne relacje z rówieśnikami
  • Zbyt mocne zaangażowanie w wirtualny świat sprawia, że dzieci zamykają się w sobie i tracą chęci na utrzymywanie prawdziwych przyjaźni
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Dzisiejsze nastolatki potrafią spędzać godziny na rozmowach z wirtualnymi przyjaciółmi wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Z danych portalu Common Sense Media wynika, że około 1 na 3 młodych ludzi woli omawiać ważne dla siebie sprawy z botem zamiast z prawdziwym człowiekiem. Dzieci traktują te programy jak bliskich powierników, którym mogą zdradzić sekrety, jakich nigdy nie powiedzieliby rodzinie czy znajomym ze szkoły.

Wybór wirtualnego kolegi wynika z prostego faktu, że sztuczna inteligencja nigdy nie ocenia i ma zawsze czas na rozmowę. Programy te są tak zaprogramowane, aby stale przyznawać rację i chwalić, co daje nastolatkowi poczucie całkowitej akceptacji bez żadnego wysiłku. Dzieci uciekają w takie sztuczne relacje, gdy czują się samotne lub są zwyczajnie sfrustrowane zachowaniem swoich prawdziwych rówieśników.

Wirtualny kolega a prawdziwe życie. Jak boty wpływają na relacje?

Oparcie życia towarzyskiego na sztucznej inteligencji ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony, jak możemy przeczytać w bazie artykułów medycznych PubMed, rozmowy z botem mogą dać nastolatkowi bezpieczną przestrzeń do ćwiczenia zachowań społecznych i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Z drugiej strony takie sztuczne więzi często prowadzą do tego, że młody człowiek zaczyna oczekiwać od ludzi równie idealnego i bezkonfliktowego podejścia, co w rzeczywistości jest po prostu niemożliwe. Zbyt częste przebywanie w wirtualnym świecie sprawia, że dziecko zamyka się w sobie i traci chęci na utrzymywanie prawdziwych kontaktów. Zamiast wyjść na podwórko z kolegami, woli siedzieć z telefonem w pokoju, co w dłuższej perspektywie mocno pogłębia poczucie samotności i potrafi zepsuć szkolne przyjaźnie.

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Zbyt silna więź z botem. Kiedy sztuczna inteligencja jest problemem?

Czasami niewinna zabawa przeradza się w niezdrowe przywiązanie, które może izolować dziecko od całego świata. Na portalu HealthyChildren czytamy, że warto uważnie obserwować nastolatka i zwrócić uwagę na kilka konkretnych zachowań:

  • unikanie spotkań ze znajomymi z klasy na rzecz rozmów ze sztuczną inteligencją
  • nagłe pogorszenie ocen w szkole i całkowity brak zainteresowania dawnym hobby
  • ciągłe wycofywanie się z życia rodzinnego i zamykanie się w swoim pokoju na długie godziny
  • traktowanie porad od bota jako jedynej słusznej prawdy i odrzucanie opinii rodziców

Jeśli zauważysz takie sygnały u swojego dziecka, dobrze jest od razu zareagować i delikatnie przyjrzeć się tematowi. Pamiętaj też, że wirtualny asystent nigdy nie zastąpi prawdziwej pomocy psychologicznej, dlatego jeśli nastolatek przechodzi przez poważniejsze trudności, warto poszukać wsparcia w poradni.

Jak rozmawiać z nastolatkiem o sztucznej inteligencji? Kluczowe zasady

Nie musisz być informatykiem, żeby mądrze wspierać swoje dziecko w dzisiejszym cyfrowym świecie. Najlepiej jest zacząć od zwykłej i spokojnej rozmowy bez oceniania, pytając nastolatka o to, z jakich aplikacji korzysta i co daje mu pisanie ze sztuczną inteligencją. Warto szczerze wytłumaczyć, że boty są zaprogramowane tak, aby zawsze się zgadzać, a ich odpowiedzi to nie jest prawdziwe ludzkie wsparcie i zainteresowanie. Dobrym pomysłem może być wspólne ustalenie domowych zasad korzystania z telefonu, które obejmą też czas spędzany na czatowaniu z wirtualnymi postaciami. Taka szczera relacja i zrozumienie ze strony rodzica pokazują dziecku, że zawsze może liczyć na żywego człowieka we własnym domu.

Źródła:

PubMed (National Library of Medicine) — “AI companions and adolescent social relationships: Benefits, risks, and bidirectional influences”

Common Sense Media — “Talk, Trust and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions”

Common Sense Media — “Talk, Trust and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How AI Chatbots Affect Kids: Benefits, Risks & What Parents Need to Know”

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