Twoja zupa pomidorowa wychodzi zbyt kwaśna? Ten jeden składnik odmieni jej smak

Zupa pomidorowa to jedna z najpopularniejszych polskich zup.

Choć wszyscy uwielbiamy jej smak, często wychodzi zbyt kwaśna.

Istnieje prosty, tani, domowy sposób, jak temu zaradzić.

Choć przygotowanie tego popularnego dania uchodzi za wyjątkowo proste, to często pojawia się problem ze zbyt kwaśnym smakiem zupy pomidorowej. Winowajcą zazwyczaj bywają użyte składniki, takie jak koncentrat, przecier czy same pomidory, których dojrzałość wpływa na końcowy efekt. W rezultacie zamiast kremowej i łagodnej potrawy, otrzymujemy coś o mocno wyczuwalnej kwasowości. Wiele osób stara się ratować sytuację, dosypując cukier, ale to rozwiązanie bywa złudne. Słodycz maskuje kwasowość, ale jej nie eliminuje, a w przypadku przesadzenia z ilością, danie traci swój autentyczny charakter. Na szczęście istnieje sprawdzona metoda, która pozwala skutecznie pozbyć się kwaśnego posmaku w pomidorowej.

Co dodać do pomidorowej, żeby nie była kwaśna?

Tajemnica tkwi w dodaniu niewielkiej ilości sody oczyszczonej bezpośrednio do garnka z gotującym się wywarem. Związek ten wchodzi w reakcję z kwasami obecnymi w pomidorach, co sprawia, że niechciana kwasowość w zupie jest niemal całkowicie zneutralizowana. Podczas wsypywania proszku potrawa może zacząć delikatnie bąbelkować, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem. Należy jednak pamiętać o rozwadze przy dawkowaniu sody, ponieważ jej nadmiar może popsuć smak. Najbezpieczniej jest dodawać ją po szczypcie, za każdym razem smakując wywar, aż do uzyskania pożądanego efektu. Gdy zupa straci już swoją kwaśność, dobrym pomysłem jest wzbogacenie jej o odrobinę jogurtu lub śmietany, a także świeżą bazylię czy natkę pietruszki, co nada jej kremowości i lepszego aromatu.

To nieskomplikowane rozwiązanie okazuje się niezastąpione w momencie, gdy nasze danie nie spełnia kulinarnych oczekiwań. Odrobina sody oczyszczonej wystarczy, by zbalansować smaki i sprawić, że domowa zupa pomidorowa znowu będzie zachwycać podniebienia wszystkich domowników.

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