Lęk separacyjny u dziecka utrudnia wam poranki? Sprawdź jak ułatwić maluchowi rozstania w przedszkolu

Głośny lęk separacyjny u dziecka o poranku to normalny etap rozwoju, który świadczy o bardzo silnej więzi z rodzicem

Jak podaje portal HealthyChildren.org, maluch czuje się po prostu zagubiony w momencie zniknięcia bliskich z jego pola widzenia

Krótki i stały rytuał pożegnania skutecznie ułatwia maluchowi rozstania w przedszkolu bez niepotrzebnego przeciągania stresu

Badania potwierdzają, że obiecywanie powrotu po drzemce lub obiedzie daje dziecku bardzo potrzebne poczucie bezpieczeństwa

Dzieci błyskawicznie wyłapują poranne napięcie mamy lub taty, co od razu potęguje ich własny strach przed wejściem do sali

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Dlaczego dziecko płacze przy rozstaniu w żłobku? Wyjaśniamy powody

Codzienne zostawianie malucha w żłobku lub przedszkolu często kończy się płaczem i trzymaniem rodzica za nogę. Taki lęk separacyjny to zupełnie normalny etap, który po prostu pokazuje, że masz z dzieckiem bardzo mocną więź. Zwykle zaczyna się on około dziewiątego miesiąca życia, ale wiele dzieci przechodzi ten trudny czas najmocniej w okolicy półtora roku.

Wynika to z faktu, że maluch zaczyna rozumieć, że rzeczy i ludzie istnieją nawet wtedy, gdy znikają z pola widzenia. Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren.org, gdy dziecko uświadamia sobie, że naprawdę sobie poszłaś, czuje się po prostu zagubione i zdezorientowane. W okolicach trzeciego roku życia większość dzieci świetnie już wie, jak ich łzy działają na rodziców, więc głośno próbują wymusić zmianę waszych planów, chociaż same również przeżywają spory stres.

Jak ułatwić poranne rozstania w przedszkolu? Sprawdzone sposoby

Poranne wyjścia z domu potrafią być nerwowe, ale wprowadzenie kilku stałych zasad może bardzo skutecznie zmniejszyć stres u was obojga:

ustalenie krótkiego rytuału na pożegnanie, na przykład przybicie piątki lub buziak w nos

unikanie przeciągania momentu wyjścia, bo dłuższe pożegnanie tylko nasila niepokój malucha

posyłanie dziecku szczerego uśmiechu i pewne machanie na do widzenia, żeby nie wyczuło twojego zdenerwowania

odprowadzanie malucha o tej samej porze i w ten sam sposób każdego kolejnego dnia

ćwiczenie krótkich rozstań w weekendy, zostawiając dziecko na trochę u babci lub znajomych

Taka prosta rutyna fajnie buduje u dziecka poczucie bezpieczeństwa i pomaga mu oswoić nową sytuację. Dzięki temu maluch uczy się samodzielności i nabiera pełnego zaufania do tego, że zawsze po niego wrócisz.

Kiedy mama wróci po dziecko? Jak mądrze mówić o czasie powrotu

Kiedy zostawiasz dziecko pod opieką innych osób, warto zawsze mówić mu, kiedy znów się zobaczycie, ale dobrze jest używać pojęć zrozumiałych dla tak małego człowieka. Zamiast rzucać konkretne godziny z zegarka, lepiej powiedzieć po prostu, że będziesz z powrotem po drzemce albo przed podwieczorkiem. Jeśli planujesz wyjazd na dłużej, świetnym pomysłem będzie przeliczanie tego czasu na spanka, na przykład obiecując, że wrócisz za trzy spanka. Według portalu NHS, jeśli twoje dziecko potrafi już więcej zrozumieć, dobrze jest opowiadać mu o tym, co będziecie robić wspólnie po powrocie do domu. Taka jasna obietnica daje maluchowi bezpieczny punkt zaczepienia, na który może spokojnie czekać podczas zabawy w żłobku.

Poczucie winy u rodzica. Jak nasze nerwy wpływają na malucha?

Widok zapłakanego dziecka zostawianego rano w szatni łamie serce i niezwykle często powoduje u nas ogromne wyrzuty sumienia. Zastanawiamy się wtedy, czy robimy maluchowi krzywdę i czy powrót do pracy był na pewno dobrym rozwiązaniem. Warto jednak mieć z tyłu głowy, że bezpieczne zostawianie dziecka pod opieką cioć w żłobku zupełnie go nie niszczy, a jest po prostu kolejnym krokiem w stronę samodzielności.

Dzieci to niesamowicie czułe radary, które od razu wyłapują nasze wewnętrzne napięcie, co automatycznie nakręca ich własny strach przed rozstaniem. Dlatego tak ogromne znaczenie ma schowanie własnych nerwów do kieszeni i wejście do sali przedszkolnej z uśmiechem na twarzy. Z czasem poranne pożegnania staną się na szczęście o wiele łatwiejsze, a ten naturalny lęk separacyjny mija zazwyczaj całkowicie pod koniec okresu przedszkolnego.

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Źródła:

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Ease Your Child’s Separation Anxiety”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Ease Your Child’s Separation Anxiety”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Ease Your Child’s Separation Anxiety”

NHS – Separation anxiety