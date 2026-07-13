Wrzuć szczyptę podczas gotowania kalafiora. Ten jeden dodatek sprawi, że brzydki zapach od razu zniknie

Kalafior to jedno z najchętniej kupowanych warzyw w okresie letnim.

Niestety, wielu odstrasza unoszący się nieprzyjemny zapach, który wydobywa się podczas jego gotowania.

Istnieje prosty, tani, domowy sposób, jak się go pozbyć.

Kalafior stanowi jedno z najchętniej wybieranych warzyw sezonowych. Idealnie nadaje się do przyrządzania zapiekanek, sałatek, pożywnych zup czy jako klasyczny dodatek z masłem i zrumienioną bułką tartą. Jest to produkt lekki, a zarazem dostarczający uczucia sytości i mnóstwa cennych witamin. Aby cieszyć się jego idealnym smakiem i jędrnością, trzeba pilnować czasu obróbki na kuchence. Zbyt długie trzymanie w wrzątku sprawia, że kalafior robi się papkowaty, traci wartości odżywcze i zaczyna jeszcze mocniej pachnieć. Podzielone na różyczki warzywo wystarczy trzymać we wrzątku zaledwie 8-12 minut, w zależności od wielkości kawałków i preferencji co do miękkości. Szybsze ściągnięcie z palnika pozwala uratować witaminy i utrzymać odpowiednią chrupkość. Ugotowany kalafior wspaniale komponuje się z roztopionym masłem, podpieczoną bułką tartą oraz świeżym koperkiem, ale jest też świetnym elementem domowych sałatek. Warzywo to jest doskonałym źródłem kwasu foliowego, witaminy C, błonnika oraz ważnych minerałów, więc warto o nim pamiętać w letnich miesiącach. Niestety, niektórzy rezygnują z jego przyrządzania przez drażniący aromat roznoszący się po wszystkich pokojach. Istnieje jednak sprawdzony, domowy patent, który pozwala szybko pozbyć się uciążliwego aromatu.

Dodaj kurkumę podczas gotowania kalafiora, a brzydki zapach się ulotni

Charakterystyczny zapach kalafiora daje o sobie znać w trakcie gotowania, a winne temu są naturalne związki siarki obecne w tym warzywie. Zasada jest prosta: im dłużej garnek stoi na gazie, tym więcej tych lotnych substancji trafia do powietrza. Dlatego podstawą jest pilnowanie, by warzywa nie rozgotować. Zbawienne działanie mogą mieć również przyprawy, a w szczególności kurkuma.

Do gotującej się wody wystarczy wsypać około pół łyżeczki kurkumy na każdy litr płynu. Ten złocisty proszek nie tylko neutralizuje przykry aromat, ale też nadaje różyczkom piękny, żółtawy kolor, przez co wyglądają one na talerzu jeszcze bardziej kusząco. Jej smak nie jest na tyle dominujący, by zaburzyć naturalne walory kalafiora, lecz jedynie subtelnie podbija jego smak.

Kurkuma to nie tylko pyszna przyprawa, ale też bardzo zdrowy dodatek. Wszystko dzięki zawartości kurkuminy – związku o silnym działaniu antyoksydacyjnym, który od lat fascynuje badaczy. Chociaż mała szczypta dosypana do garnka z wodą nie stworzy z kalafiora leku na wszystko, to z pewnością będzie to mały krok w stronę zdrowszej, bogatszej w składniki odżywcze diety. Oprószenie wrzątku odrobiną kurkumy to rewelacyjny sposób na zneutralizowanie uciążliwych oparów z gotującego się kalafiora, a przy okazji metoda na poprawienie wyglądu i delikatne urozmaicenie smaku dania.

Kalafior – dlaczego warto go jeść? Co można zrobić z kalafiora?

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