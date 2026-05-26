Krwiożercze mrówki coraz bliżej Polski. Potwornie śmierdzą i sprawiają, że internet przestaje działać. Miliony osobników wyrządzają gigantyczne szkody

Nowy, inwazyjny gatunek mrówek z basenu Morza Śródziemnego masowo rozprzestrzenia się w Niemczech, stanowiąc poważne zagrożenie.

Tapinoma magnum tworzą milionowe superkolonie, wdzierają się do budynków i mogą zagrażać nawet instalacjom elektrycznym.

Poznaj charakterystyczny zapach, który pomoże Ci zidentyfikować te szkodniki i sprawdź, jak blisko Polski jest już ta inwazja.

Inwazja niebezpiecznych mrówek coraz bliżej Polski

Inwazyjne, nierodzime gatunki zwierząt i roślin stanowią poważne zagrożenie dla naturalnie występującej fauny i flory. Zmiany klimatu i wszechobecny transport sprawiły, że coraz więcej szkodników pojawia się w Europie. Koronnym przykładem może być ćma bukszpanowa, która w Europie pojawiła się dopiero w latach dwutysięcznych i została przywieziona wraz z importem z Azji. Serwis PolskiObserwator.de wskazuje, że w Niemczech pojawił się kolejny problem. Mowa o inwazyjnych i groźnym gatunku mrówek.

Tapinoma magnum, czyli inaczej duża mrówka gruczołowa to gatunek pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego. U naszych zachodnich sąsiadów pojawił się już w 2009 roku, ale był odnajdywany jedynie Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynacie i Hesji. Niedawno duża mrówka gruczołowa zaczęła występować także na północy kraju. Dwa duże ogniska tego gatunku odnotowano w Szlezwiku-Holsztynie. Dlaczego duże mrówki gruczołowe stanowią zagrożenie?

To inwazyjny gatunek, który bardzo szybko tworzy milionowe kolonie i ciężko się jest go pozbyć. - Superkolonie liczą od setek tysięcy do milionów mrówek – ostrzegał cytowany przez Onet, Manfred Verhaagh z Muzeum Historii Naturalnej w Karlsruhe. Głównymi drogami przenoszenia się szkodników pozostaje transport. Mogą one znajdować się w bryłach korzeniowych roślin. Tapinoma magnum wchodzi żeruje nie tylko na świeżym powietrzu, ale także bardzo chętnie wchodzi do budynków. Mrówki te zakładają gniazda w ciasnych i małych przestrzeniach, na przykład za kontaktami elektrycznymi, co stwarza zagrożenie dla całej infrastruktury.

Jak rozpoznać duże mrówki gruczołowe (tapinoma magnum)?

W Europie żyje nawet 600 różnych gatunków mrówek dlatego też rozpoznanie tapinoma magnum nie jest proste. Eksperci wskazują, że ten gatunek zamiast pojedynczych ścieżek charakterystycznych dla innych mrówek tworzy wielopasmowe drogi. Kluczową wskazówką do ich rozpoznania jest specyficzny zapach, który wydzielają po zgnieceniu – często opisywany jako podobny do zjełczałego masła, zgniłego kokosa lub terpentyny.

Mrówki Tapinoma magnum nie są uważane za niebezpieczne. Nie posiadają żądła, a ich ugryzienie jest tak delikatne, że zazwyczaj jest niewyczuwalne dla człowieka i nie powoduje żadnych poważniejszych reakcji. Nie przenoszą chorób, a ich obecność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Głównym problemem związanym z tym gatunkiem jest ich inwazyjny charakter i zdolność do tworzenia ogromnych kolonii, które mogą liczyć setki tysięcy osobników. Stają się uciążliwe, gdy masowo wkraczają do domów w poszukiwaniu pożywienia, zanieczyszczając produkty spożywcze. W niektórych przypadkach odnotowano, że mogą gryźć izolację przewodów elektrycznych.

