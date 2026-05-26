Makabra w Szczytnie! Z jeziora wyłowiono martwego psa, do jego szyi była przywiązana cegła

Dawid Piątkowski
2026-05-26 9:16

Makabra w Szczytnie! Z jeziora wyłowiono martwego psa. Ciało martwego czworonoga zauważył wędkarz, który niezwłocznie powiadomił służby o dramatycznym odkryciu. Po publikacji w mediach, pupila rozpoznała właścicielka, która kilka dni wcześniej zgłosiła jego zaginięcie. Według lokalnych mediów do szyi zwierzęcia miała być przywiązana cegła. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.

Autor: Policja w Szczytnie/ Materiały prasowe
Makabra w Szczytnie! Policja bada sprawę martwego psa wyłowionego z jeziora

Makabryczne odkrycie w Szczytnie! Wędkarz wyciągnął z jeziora ciało martwego psa. Sprawą natychmiast zajęła się policja. W niedzielę, 24 maja po godz. 8.00 do funkcjonariuszy zgłosiła się właścicielka zwierzęcia. Kobieta rozpoznała swojego pupila po publikacjach w lokalnych mediach dotyczących wstrząsającego zdarzenia. Jak przekazała, pies zaginął kilka dni wcześniej.

- Policjanci przyjęli od kobiety zawiadomienie oraz wykonali z jej udziałem niezbędne czynności procesowe. Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora, a także lekarz weterynarii - informują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Wstrząsające ustalenia w sprawie martwego psa. Sprawą zajęła się prokuratura

Jak ustalili dziennikarze TVP3 Olsztyn do szyi wyłowionego psa miała być przywiązana cegła. Lokalna telewizja podaje, że ciało zwierzęcia znajdowało się około 15 metrów od brzegu jeziora.

- Ciało zwierzęcia zostało zabezpieczone do dalszych badań. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, w tym ustalenie przebiegu wydarzeń oraz ewentualnego udziału osób trzecich - dodają mundurowi.

Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku uśmiercenia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

