Ten letni deser bez pieczenia podbija internet. Zrobisz go w kilka minut

Podczas upalnych dni, gdy unikamy długiego gotowania, prawdziwym hitem stają się błyskawiczne smakołyki, które nie wymagają włączania piekarnika ani używania skomplikowanych urządzeń.

Tego rodzaju receptury, lubiane za nieskomplikowane przygotowanie oraz opcję łatwej podmiany produktów, to świetna opcja dla miłośników słodkości szukających szybkiej przekąski.

Jeden z takich kulinarnych pomysłów robi obecnie furorę na platformach społecznościowych, a internauci są zachwyceni jego smakiem, banalnym procesem tworzenia i piękną formą podania.

Podsumowując, te orzeźwiające i lekkie desery to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zjeść coś pysznego, jednocześnie maksymalnie oszczędzając swój czas i energię w kuchni.

9

Przepisy na desery typu "no bake" od dłuższego czasu biją rekordy popularności. To doskonała opcja dla wszystkich, którzy mają ochotę na coś pysznego, ale nie chcą tracić czasu na nagrzewanie kuchenki. Ogromnym plusem takich rozwiązań jest szansa na użycie świeżych, sezonowych owoców, co jeszcze bardziej podkręca smak całej kompozycji.

Proste desery na lato bez pieczenia

Tym, co najbardziej przyciąga do tych kulinarnych propozycji, jest ich nieskomplikowany charakter. Zazwyczaj potrzebujemy jedynie kilku podstawowych produktów, z którymi możemy swobodnie eksperymentować. Właśnie dlatego tego typu słodkości to strzał w dziesiątkę zarówno na leniwe popołudnie z bliskimi, jak i w sytuacji, gdy w progu nagle pojawią się niezapowiedziani znajomi.

Deser ze skyrem i owocami podbija sieć

Prawdziwym przebojem ostatnich tygodni okazał się warstwowy deser serwowany w szkle, bazujący na ciastkach, jogurcie typu skyr oraz świeżych owocach. Żeby go stworzyć, zapomnij o mikserze i pieczeniu. Cała magia polega na rozkruszeniu porcji herbatników i ułożeniu ich w pucharku, dodaniu solidnej warstwy naturalnego skyru lub gęstego jogurtu greckiego, a na koniec wrzuceniu ulubionych letnich owoców, takich jak truskawki, maliny czy jagody. Całość świetnie dopełni kropla płynnego miodu, trochę wiórków z kokosa lub garść posiekanych orzechów.

Wykonanie tej słodkiej przekąski zajmuje dosłownie chwilę, a gotowy efekt zachwyca swoim wyglądem. Nie ma się co dziwić, że takie proste receptury gromadzą miliony polubień na portalach społecznościowych. To niezwykle orzeźwiające i lekkie propozycje, które idealnie ratują sytuację podczas najbardziej upalnych, letnich dni.

Gdy złapie cię ochota na małe co nieco, a wizja spędzenia popołudnia w kuchni cię przeraża, ten warstwowy przysmak sprawdzi się wręcz idealnie. Robi się go błyskawicznie, a do tego daje świetną okazję do wykorzystania tych wszystkich pysznych owoców, które właśnie teraz możemy kupić na każdym ryneczku.

Zobacz też: Wysokobiałkowe śniadania, które nie obciążą żołądka. Przepisy na gorące dni