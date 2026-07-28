Julia Wieniawa jurorką „Tańca z Gwiazdami”? Adam Zdrójkowi i Mateusz Pawłowski nie mają złudzeń

Julia Wieniawa odchodzi z "Mam Talent". Będzie w "Tańcu z Gwiazdami"?

Julia Wieniawa po trzech sezonach zasiadania w jury show "Mam talent!" oficjalnie podjęła decyzję o rozstaniu z produkcją TVN. Gwiazda pożegnała się z widzami oraz ekipą programu za pośrednictwem mediów społecznościowych, dziękując za spędzony tam czas. Informacja o jej odejściu wywołała ogromne poruszenie w sieci - słowa wsparcia skierowali do niej zarówno fani, jak i osoby z branży, w tym prowadząca program Paulina Krupińska.

Jej decyzja natychmiast wywołała lawinę spekulacji dotyczących dalszej kariery telewizyjnej. Na giełdzie nazwisk pojawiły się doniesienia, że aktorka może przejść do konkurencji. Głównym powodem transferu ma być nowa rola - Julia Wieniawa rozważana jest jako nowa jurorka w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie mogłaby zająć miejsce po odejściu Ewy Kasprzyk. Co ciekawe, artystka świetnie zna ten format od kulis, ponieważ w przeszłości sama brała w nim udział jako uczestniczka i wywalczyła drugie miejsce w finale. Dodatkowo wystąpiła ona w poprzedniej edycji jako gość-wokalistka. Dzień po finale "Mam Talent". To sprawiło, że fani zaczęli coraz mocniej wierzyć we współpracę gwiazdy z TVN.

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Julia Wieniawa w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak to komentują jej znajomi

Sama Julia Wieniawa również podsyca te plotki. Podczas jednego z koncertów żartowała na temat tańca i dawania fanom "10", jednocześnie puszczając do nich oko. Celebrytka korzysta z tego zainteresowania! Dodatkowo spekulacje podsycają też jej dobrzy koledzy z planu "Rodzinka.pl", Mateusz Pawłowski i Adam Zdrójkowski. W rozmowie z Kozaczkiem wprost skomentowali, czy żałują, że nie oceni ich koleżanka.

- Nie żałuję, że mnie Julia nie będzie oceniała. Ale nie dlatego, że mam jakiś problem z oceną Julki, tylko po prostu jesteśmy tak blisko się kumplujemy, że mogłoby to być nieobiektywne. Fakt jest taki, że wydaje mi się, że Julka naprawdę to jest jedna z niewielu osób z naszego takiego pokolenia, które mogłoby rzeczywiście mieć swoje zdanie. Zna się na tańcu, sama tańczy, sama na scenie tak naprawdę wie czym jest scena, ogólnie rzecz ujmując. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pik, jeżeli chodzi o odświeżenie formatu, a wiemy o tym, że Polsat stara się chyba to właśnie zrobić. Myślę, że Julka jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu - powiedział Zdrójkowski.

Pawłowski potwierdził słowa kolegi, jednak dodał również, że ogromnym plusem Julki jest jej doświadczenie jako jurorki. W końcu oceniała ludzi wcześniej w "Mam Talent". Zadał jednak pytanie, czy skoro tak delikatnie ocenia osoby nieznajome i "cywilne", to jak podejdzie do oceny ludzi, których zna prywatnie ze świata gwiazd.

Warto zaznaczyć, że obaj panowie wystąpili już w programie. Regularnie jednak pojawiają się również plotki na temat edycji "All Stars".