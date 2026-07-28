Osiem kobiet, w tym dwie żony Wiśniewskiego. Pamiętacie wszystkie wokalistki Ich Troje?

Michał Wiśniewski oraz Jacek Łągwa powołali do życia grupę Ich Troje pod koniec 1995 roku, jednak na największy rozgłos musieli nieco poczekać. Choć muzycy wciąż tworzą trzon formacji, na przestrzeni lat za mikrofonem stawało osiem różnych wokalistek. Oto historia artystek, które współtworzyły ten muzyczny fenomen.

Złote lata Ich Troje. Która wokalistka śpiewała największe przeboje?

Na początku działalności grupy wspierała ich Magda Femme, która była również pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego. To ona wykonywała partie wokalne na trzech pierwszych płytach formacji, wydanych do 1999 roku. Kiedy zespół zaczął coraz bardziej zyskiwać na popularności, artystka zdecydowała się opuścić projekt i skupić na solowych przedsięwzięciach.

Miejsce wokalistki zajęła (najpierw jedynie tymczasowo) zaznajomiona z ekipą Justyna Majkowska. Wcześniej wspomagała ona trio jako chórzystka, a z czasem stała się twarzą grupy w szczytowym momencie jej popularności. Po wydaniu przeboju "Powiedz" w 2001 roku posypały się nagrody, a w 2003 roku zespół pojechał na konkurs Eurowizji, gdzie wykonał słynny utwór "Keine Grenzen - Żadnych granic". Później Majkowską zastąpiła Anna Świątczak. Była to druga żona Michała Wiśniewskiego, z którą muzyk współpracował na scenie w latach 2003-2010 oraz po dłuższej przerwie - w latach 2020-2024.

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Wokalistki w komplecie na Eurowizji. Dwie wyszły za Wiśniewskiego

Dwie z artystek współtworzących grupę Ich Troje połączyły z jej liderem nie tylko sprawy zawodowe. Związek małżeński Magdy Femme i Michała Wiśniewskiego długo utrzymywany był w tajemnicy. Para unikała medialnego szumu, chroniąc w ten sposób karierę muzyczną, a w trakcie trwania relacji nie doczekali się potomstwa.

Z kolei Anna Świątczak ma z Wiśniewskim dwie córki: Etiennette i Vivienne. Podczas jej pierwszej ciąży formacja ponownie wygrała krajowe eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji. W 2006 roku zespół pojawił się na europejskiej scenie w niezwykłym składzie, bowiem wsparły ich również obie byłe wokalistki: Magda Femme i Justyna Majkowska, co zachwyciło rzesze fanów.

Kolejne twarze Ich Troje

Zakończenie współpracy z Anną Świątczak wiązało się z dołączeniem kolejnych piosenkarek, które jednak nie gościły w zespole na dłużej. Jeanette Vik oraz Justyna Panfilewicz śpiewały w Ich Troje przez kilkanaście miesięcy. Z kolei po nich rolę wokalistek pełniły Marta Milan i Agata Buczkowska. Po czteroletnim wznowieniu współpracy ze Świątczak - dziś z grupą koncertuje 21-letnia Martyna Majchrzak.

Mandaryna i Michał Wiśniewski: czy gwiazda była w Ich Troje?

Wbrew pozorom Marta Mandrykiewicz, a po ślubie - Wiśniewska, znana wszystkim jako Mandaryna, nigdy nie zasiliła oficjalnie muzycznego składu Ich Troje. Choć jako choreografka i tancerka poznała członków grupy już w latach 90., to pod względem muzycznym skupiła się na własnych planach, które z sukcesem realizowała.

Aktualnie Michał Wiśniewski i Mandaryna na nowo tworzą parę, co zelektryzowało polski show-biznes. Jedno z najpopularniejszych małżeństw w ówczesnej Polsce wychowało dzieci: Xaviera i Fabienne. Dwie kolejne wybranki serca artysty, czyli Dominika Tajner oraz Pola Wiśniewska, nie budowały swoich karier w świecie rozrywki.

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa

Wokalistka czy żona Wiśniewskiego? Podsumowanie

Dla osób nieco zagubionych w chronologii wokalistek zespołu Ich Troje i małżeństw Michała Wiśniewskiego, przedstawiamy podsumowanie.

Magda Femme - wokalistka Ich Troje i żona Wiśniewskiego, 1996-2001; Justyna Majkowska - wokalistka Ich Troje, 2001-2003; Mandaryna - żona Wiśniewskiego 2002-2006, w ponownym związku od 2026; Anna Świątczak - wokalistka Ich Troje 2003-2010 i 2020-2024 oraz żona Wiśniewskiego 2006-2011; Jeanette Vik - wokalistka Ich Troje, 2010-2011; Justyna Panfilewicz - wokalistka Ich Troje, 2011-2013; Dominika Tajner - żona Wiśniewskiego, 2012-2019; Marta Milan - wokalistka Ich Troje, 2013-2017; Agata Buczkowska - wokalistka Ich Troje, 2017-2020; Pola Wiśniewska - żona Wiśniewskiego, od 2020 do ogłoszenia rozwodu w 2026; Martyna Majchrzak - aktualna wokalistka Ich Troje.