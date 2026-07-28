To ona zagra Dorotkę w "Ranczu". Pierwszy raz skomentowała swój udział

"Ranczo" wraca na ekrany. Co wiemy?

Początkowo zakładało się, że ten hitowy serial TVP zakończy się zaledwie na czterech seriach. Emitowana w latach 2006–2016 na antenie TVP1 produkcja z czasem wyrosła na ogromny przebój, który w momencie największej oglądalności zgromadził przed telewizorami blisko 10 milionów osób. Opowieść o Amerykance Lucy, która zamieszkała w starym dworku we wsi Wilkowyje, szybko podbiła serca Polaków. Perypetie skłóconych ze sobą braci bliźniaków – wójta i księdza, w których wcielił się Cezary Żak, a także słynne rozmowy stałych bywalców sklepowej ławeczki sprawiły, że tytuł utrzymał się na ekranach przez dziesięć sezonów.

Dokładnie w grudniu 2025 ogłoszono, że zostanie dograny ostatni sezon "Rancza". "Zemsta wiedźm" skupi się na wydarzeniach, które odbył się po 10 latach od emisji poprzednich odcinków. Na planie zobaczymy m.in. takie gwiazdy jak:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Mateusz Rusin;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Marta Lipińska;

Ilona Ostrowska.

Emisja już w grudniu 2026 roku.

Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego

To ona zagra dorosłą Dorotkę w serialu "Ranczo". Jest pierwszy komentarz Karoliny Ludwiniak

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że to Karolina Ludwiniak zagra nową Dorotkę w "Ranczu". Potwierdziło to źródło "Super Expressu". Choć niektórzy obstawiali powrót poprzedniej aktorki grającej córkę Kusego i Lucy, produkcja postawiła na totalnie nową twarz. Karolina Ludwiniak nigdzie nie komentowała swojego udziału, wyświetlały się tylko jej fotografie z planu u innych aktorów jak np. Cezary Żak. W końcu jednak 28 lipca 2026 pierwszy raz wypowiedziała się na temat udziału w "Ranczu".

- Na planie czuję się wspaniale. Jest to niesamowite przeżycie dla mnie być tutaj na planie rancha ze wszystkimi aktorami, których znam, podziwiam. Granie Dorotki dla mnie to jest fantastyczna przygoda i ogromna radość być tutaj na planie - podsumowała Karolina Ludwiniak.

Karolina Ludwiniak to początkująca aktorka, która swoje pierwsze umiejętności zdobywała na brytyjskich uczelniach artystycznych, w tym przede wszystkim w szkołach w Londynie. Do tej pory jej dorobek opierał się głównie na projektach realizowanych w języku angielskim. W 2027 roku ma również pojawić się w niedawno ogłoszonej sporej produkcji "Szatan z siódmej klasy".

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