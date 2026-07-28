Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - Poddębice. Kto wystąpi 1 sierpnia? Wśród gwiazd Roxie

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" to wyjątkowa seria wakacyjnych koncertów, która co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów TVP oraz gromadzi tłumy lokalnych mieszkańców. Wydarzenia te cieszą się jednak znacznie szerszym zasięgiem. Nierzadko pod samą scenę zjeżdżają fani z najdalszych zakątków Polski, aby na żywo wspierać swoich ukochanych artystów. Już niebawem czeka nas kolejny przystanek na trasie publicznych nadawców.

Warto podkreślić, że wakacyjne koncerty TVP i Polskiego Radia to nie tylko doskonała muzyka i rozrywka. Bardzo często wydarzenia te niosą ze sobą cenną lekcję historii. Łącząc edukację z kulturalną zabawą, Telewizja Polska w idealny sposób realizuje swoją misję publiczną.

Koncert w Poddębicach: Kto wystąpi?

W sobotę 1 sierpnia ekipa Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia zawita do Poddębic - urokliwego miasta położonego w województwie łódzkim. Na publiczność zgromadzoną pod sceną, a także na widzów śledzących transmisję przed odbiornikami, czeka mnóstwo muzycznych niespodzianek. Oficjalny line-up imprezy jest już znany! Szykuje się huczne przywitanie sierpnia, ostatniego miesiąca wakacji, które zapewni wszystkim potężny zastrzyk pozytywnej energii na kolejne tygodnie.

Wywiad Roksana Wegiel

Lato z Radiem i Telewizją Polską Poddębice 2026

Koncerty z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to doskonała okazja, by zobaczyć na scenie całą plejadę gwiazd polskiej sceny muzycznej. W Poddębicach zaprezentują się rozmaici artyści - od tych znanych starszemu pokoleniu, po przedstawicieli Generacji Z. Oto lista wykonawców:

Roxie

Cleo

Afromental

Myslovitz

Kombii

Natalia Szroeder

Reni Jusis

Maciej Maleńczuk

Blue Cafe

Kaeyra

VIDEO

Gromee

Kuba Szmajkowski