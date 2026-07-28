Miss i Mister Supranational poznają polskie tradycje. Ostatnie przygotowania do wielkiego finału

Noc Kupały zachwyciła Miss i Misterów z całego świata

Zgrupowania przed Festiwalem Piękna odbywają się pełną parą. Finalistki Miss Supranational mieszkają w Hotelu Belmonte w Krynicy-Zdroju, natomiast uczestnicy Mister Supranational przygotowują się do konkursu w krakowskim Hotelu Swing. Choć każda z grup realizuje własny harmonogram, obie biorą udział w wydarzeniach promujących polską kulturę i region.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu była Noc Kupały zorganizowana nad Popradem. Uczestnicy poznali dawne słowiańskie zwyczaje, wyplatali wianki z polnych kwiatów i wzięli udział w symbolicznym rytuale oczyszczenia. Na kartkach zapisali swoje troski i negatywne emocje, które następnie spalili w ognisku, symbolicznie rozpoczynając nowy etap z dobrą energią.

Dla wielu finalistek i finalistów, którzy przyjechali do Polski z różnych zakątków świata, było to pierwsze spotkanie z rodzimym folklorem i tradycjami.

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Piękno to także odpowiedzialność. Ważne spotkanie o chorobie Hansena

Zgrupowanie nie ogranicza się wyłącznie do prób i sesji zdjęciowych. Organizatorzy zadbali także o wymiar edukacyjny i społeczny.

Finalistki oraz finaliści uczestniczyli w forum poświęconym chorobie Hansena (trądowi), przygotowanym we współpracy z międzynarodową fundacją Sasakawa Leprosy Initiative. Podczas spotkania wysłuchali historii osób, które pokonały chorobę, a także dowiedzieli się, że współcześnie trąd jest całkowicie uleczalny i leczony bezpłatnie. Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na problem społecznej stygmatyzacji osób dotkniętych chorobą.

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Stadion, treningi i ostatnia prosta przed finałem

W programie zgrupowania znalazła się również wizyta na nowoczesnym stadionie w Nowym Sączu. Obiekt zrobił na uczestnikach ogromne wrażenie i stał się miejscem krótkiego treningu oraz pamiątkowej sesji zdjęciowej.

Tymczasem przygotowania do finałów weszły już w decydującą fazę. Kandydatki do tytułu Miss Supranational spędzają długie godziny na próbach choreograficznych w Krynicy-Zdroju, dopracowując każdy element widowiska.

Finaliści Mister Supranational koncentrują się natomiast na treningach w krakowskim Parku Wodnym, gdzie korzystają z siłowni i basenu. Rozpoczęli także intensywną współpracę z choreografem, a w wolnych chwilach zwiedzają Nowy Sącz i poznają atrakcje regionu.

Już za chwilę wielkie emocje w Polsacie

Festiwal Piękna w Nowym Sączu zbliża się do kulminacyjnego momentu. Już w najbliższych dniach widzowie poznają nowych zdobywców prestiżowych tytułów.

Harmonogram transmisji wygląda następująco:

Miss Supranational 2026 – 31 lipca (piątek), transmisja na żywo w Polsacie od godz. 19.55,

Mister Supranational 2026 – finał odbędzie się 1 sierpnia, a retransmisja zostanie pokazana 9 sierpnia o godz. 19.55 w Polsacie,

Miss Polski 2026 – 2 sierpnia (niedziela), transmisja na żywo od godz. 19.55.

Tegoroczny Festiwal Piękna po raz kolejny połączy widowiskowe konkursy z promocją Małopolski, polskiej kultury oraz inicjatyw społecznych, pokazując, że rywalizacja o korony to znacznie więcej niż tylko wybór najpiękniejszych kobiet i mężczyzn świata.

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