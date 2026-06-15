Finalistki Miss Polski oczarowały na Sri Lance. Która z nich zostanie najpiękniejszą Polką?

Miss Polski 2024: Dwadzieścia cztery finalistki walczą o koronę

Konkursy piękności cieszą się ogromną popularnością. W Polsce jest wiele konkursów, ale do najbardziej prestiżowych należą Miss Polonia oraz Miss Polski. Pierwszy z nich to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Jego historia sięga aż 1929 roku, a nazwę konkursu wymyślił Tadeusz Boy-Żeleński. Pierwszą laureatką została Władysława Kostakówna. Wybory regularnie odbywają się od 1983 roku.

Z kolei wybory Miss Polski mają znacznie krótszą historię. Organizowane są od 1990 roku, a pierwszą zwyciężczynią została Ewa Szymczak. Młodszy z konkursów ma mniej rygorystyczne wymagania względem swoich uczestniczek. Jego zwyciężczynie reprezentują Polskę w konkursach Miss Universe, Miss International i Miss Supranational.

W ubiegłym roku koronę najpiękniejszej Polki otrzymała Oliwia Mikulska! Piękna miss razem ze swoją poprzedniczką Kasandrą Zawal towarzyszy tegorocznym finalistkom w podróży na Sri Lankę. To właśnie tak odbywa się pierwsze z trzech przedfinałowych zgrupowań. Finalistki mają nie tylko okazję poznać kulturę tego pięknego kraju, ale również dowiedzieć się nieco więcej o swoich konkurentkach oraz o sobie samych.

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Miss Polski 2026: Finalistki odkrywają piękno Sri Lanki

Ministerstwo Turystyki Sri Lanki zaprosiło finalistki Miss Polski 2026 na 10-dniowy pobyt na tej niezwykłej wyspie. Plan podróży jest niezwykle napięty. Najpiękniejsze Polki zwiedzają wyjątkowe miejsca, poznają mieszkańców Sri Lanki oraz ich historie. Biorą również udział w sesjach zdjęciowych i nagraniach video, które będzie można zobaczyć podczas finałowej gali konkursu.

Podczas drugiego dnia pobytu udały się do legendarnej Sigiriyi, majestatycznej twierdzy skalnej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Popołudnie spędziły na safari w Parku Narodowym Minneriya. Kolejnego dnia finalistki wyruszyły w stronę Hiriwadunna Village, miejsca, które pozwala zobaczyć Sri Lankę taką, jaką znają jej mieszkańcy.

W następnych dniach finalistki Miss Polski czeka podróż na wschodnie wybrzeże wyspy, gdzie czekają na nie lazurowe plaże, turkusowy ocean i zupełnie inne oblicze Sri Lanki.

Finał konkursu Miss Polski odbędzie się 2 sierpnia w amfiteatrze w Nowym Sączu.

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