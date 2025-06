Finał konkursu Miss Polski 2025

22 czerwca poznaliśmy nową Miss Polonia. Bursztynowa korona trafiła do 20-letniej Mai Todd. Równo tydzień później odbył się inny konkurs piękności - Miss Polski! 24 kandydatki z całej Polski walczyły o tytuł tej najpiękniejszej. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że w choć jest to konkurs piękności, to nie sama uroda się liczy - chcą wspierać każdą z uczestniczek i dawać jej siłę do spełniania marzeń w każdym aspekcie jej życia. Stawiają na kompleksowy rozwój i dzięki wielu szkoleniom i warsztatom wyposażają w umiejętności, które przydadzą się niezależnie od wygranej lub nie.

Wybory Miss Polski odbywają się od 1990 roku. Finał od wielu lat nadawany jest w telewizji Polsat. Nie inaczej było i tym razem. Tegoroczny finał odbył się w niedzielę, 29 czerwca w Nowym Sączu. Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży, Aleksander Sikora oraz Ilona Krawczyńska.

Zanim poznaliśmy laureatkę konkursu na scenie pojawiło się wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej, w tym Roxie Węgiel, Agata Buczkowska, Kuba Szmajkowski, Staszek Karpiel-Bułecka, zespół Pogwizdani oraz Magda Paradziej.

Miss Polski 2025: Kim jest Oliwia Mikulska?

Koronę Miss Polonia w przekazała ubiegłoroczna laureatka konkursu, Kasandra Zawal. Decyzją jury tytuł Miss Polski 2025 otrzymała Oliwia Mikulska!

Oto wyniki konkursu Miss Polski 2025:

Miss Polski 2025 - Oliwia Mikulska

I Wicemiss Polski - Julia Czesak

II Wicemiss Polski - Julia Uchrońska

III Wicemiss Polski - Ewa Bochenko

IV Wicemiss Polski - Julia Antoszkiewicz

Oliwia Mikulska ma 20 lat. Studiuje finanse z myślą o mediach i pracy społecznej. Interesuje się psychologią społeczną. Widzi swoje miejsce w działaniach medialno-społecznych.

