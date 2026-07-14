Julia Wieniawa w jury "Tańca z gwiazdami"?! Odeszła z "Mam talent"!

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-14 11:02

Media obiegła niespodziewana informacja o tym, że Julia Wieniawa zrezygnowała z fotela jurorskiego w programie "Mam talent". Z zakulisowych informacji wynika, że gwiazda otrzymała bardzo korzystną ofertę od konkurencji. Zastąpi Ewę Kasprzyk w "Tańcu z gwiazdami"?

Portal Pudelek donosi, że Julia Wieniawa podjęła decyzję o rozstaniu z programem "Mam talent". Gwiazda oceniała zmagania uczestników od 2024 roku. Warto przypomnieć, że przed objęciem stanowiska musiała zyskać przychylność Agnieszki Chylińskiej, która jest związana z show od jego pierwszej edycji.

Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Agnieszką Chylińską. Jechałam się z nią zobaczyć, żeby w ogóle zaakceptowała moją kandydaturę na bycie jurorem, co absolutnie rozumiem i szanuję. Jak się jest piętnaście edycji w programie i ona została jedyna z jury, no to też by chciała, żeby jej się dobrze pracowało, więc musiała mnie poznać - mówiła w rozmowie z Eską.

Kulisy odejścia Julii Wieniawy z TVN

Po dwóch latach współpracy aktorka postanowiła zmienić barwy. Jak wynika z medialnych doniesień, powodem ma być propozycja, którą otrzymała od konkurencyjnej stacji.

Julia rezygnuje z "Mam Talent" i nie zobaczymy jej w kolejnej edycji programu. Nie znamy powodu takiej decyzji, ale na korytarzach na Wiertniczej plotkuje się, że postanowiła podkupić ją konkurencja. Dla programu i oglądalności to duża strata - wyznała Pudelkowi osoba z produkcji programu.

Menedżerka, a zarazem matka Julii Wieniawy, nabrała wody w usta i odmówiła komentarza w tej sprawie.

Nic nie mogę mówić o planach Julii na najbliższe miesiące. Trwają rozmowy - zdradziła enigmatycznie.

Kobieta ani nie potwierdziła, ani nie zdementowała informacji o odejściu córki z show TVN-u. Niewykluczone, że gwiazda skusiła się na rolę jurorki w "Tańcu z gwiazdami".

Czy Julia Wieniawa pojawi się w "Tańcu z gwiazdami"?

Kilka tygodni temu włodarze Polsatu ogłosili, że z jury "Tańca z gwiazdami" żegna się Ewa Kasprzyk. Wciąż nie wiadomo, kto zasiądzie na jej miejscu. Ostatnie wydarzenia sugerują, że może to być właśnie Julia Wieniawa.

Aktorka ma na swoim koncie udział w tym popularnym show, w którym, podobnie jak Ewa Kasprzyk, zaszła bardzo daleko – aż do finału. Warto dodać, że Julia Wieniawa wystąpiła jako gość specjalny w finale ostatniej edycji, wygranej przez Gamou Falla. Zaledwie dzień po finale "Mam talent" zaśpiewała w Polsacie swój utwór "Kocham". Już wtedy wiele osób zastanawiało się nad tym nietypowym ruchem. Niewykluczone, że był to początek jej wielkiego transferu.

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Julia Wieniawa za stołem jurorskim. Obok zdjęcie aktorki podczas tańca. O odejściu gwiazdy z TVN przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
JULIA WIENIAWA
MAM TALENT