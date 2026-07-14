Bad Bunny już w Warszawie. Raper wybrał luksusowy hotel na Krakowskim Przedmieściu - TYLE zapłacił za jedną noc!

Bad Bunny to aktualnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów muzycznych na całym globie. Kolejne wydawnictwa portorykańskiego rapera osiągają gigantyczne wyniki sprzedaży i notują rekordowe liczby odsłuchów. Bieżący rok przyniósł artyście szereg imponujących sukcesów, w tym nagrodę Grammy w kategorii Album Roku za płytę „Debí Tirar Más Fotos”. Twórca zaprezentował się również podczas słynnego finału Super Bowl, co przyniosło mu prestiżowe nominacje do nagrody Emmy w kilkunastu kategoriach, a zwieńczeniem tych niezwykłych osiągnięć jest trwająca właśnie światowa trasa koncertowa.

Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Wielkie widowisko muzyczne dotarło ostatecznie nad Wisłę. Bad Bunny zaprezentuje swoje największe hity na warszawskim Stadionie Narodowym we wtorek 14 lipca. Sympatycy twórczości artysty od dłuższego czasu przebywają w stolicy i starannie poszukują jakichkolwiek śladów obecności swojego ulubieńca na ulicach miasta. Wiadomo już oficjalnie, że słynny Benito dotarł wreszcie na teren Polski i ujawniono dokładne miejsce jego prestiżowego zakwaterowania.

Bad Bunny zatrzymał się w Raffles Europejski Warsaw

Jak podaje dziennik „Fakt”, portorykański gwiazdor wybrał na swój nocleg prestiżowy obiekt Raffles Europejski Warsaw, powszechnie znany wśród Polaków po prostu jako Hotel Europejski. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Krakowskie Przedmieście 13 i to właśnie pod tym adresem od poniedziałku gromadzą się ogromne grupy wielbicieli muzyka. Fani już wcześniej mocno przypuszczali, że ich idol wybierze właśnie ten luksusowy hotel na swój warszawski odpoczynek.

Pod wejściem wciąż czeka pokaźna liczba miłośników rapera, licząc na upragnione spotkanie, jednak artysta nie zdecydował się na osobiste wyjście do tłumu. Z relacji mediów wynika, że muzyk wjechał do budynku zupełnie niepostrzeżenie, korzystając bezpośrednio z zamkniętego garażu podziemnego.

Zobacz nagrania tłumów w poniższej galerii:

10

Koszty noclegu w apartamencie Bad Bunny'ego w Warszawie

Wybór tak ekskluzywnego miejsca przez światowej sławy artystę wiąże się z gigantycznymi wydatkami. Najtańsze propozycje noclegu w Raffles Warsaw rozpoczynają się od kwoty nieco ponad dwóch tysięcy złotych za jedną dobę pobytu. W rozbudowanej ofercie obiektu znajdują się również pokoje, za które trzeba zapłacić od trzech, przez sześć i siedem, aż do nawet ośmiu tysięcy złotych.

Najbardziej luksusową opcją jest Apartament Prezydencki, będący najczęstszym wyborem zagranicznych osobistości, muzyków i polityków odwiedzających nasz kraj. Noc w tak ekskluzywnym miejscu to koszt rzędu aż 33 tysięcy złotych. Klienci wynajmujący ten przestronny lokal o imponującej powierzchni 228 metrów kwadratowych otrzymują do swojej stałej dyspozycji prywatny minibar, dedykowaną pościel szytą na specjalne zamówienie oraz unikalne dzieła sztuki wchodzące w skład prywatnej kolekcji hotelu. Obecna seria występów muzyka na świecie odbywa się pod szyldem „Debí Tirar Más Fotos World Tour”.