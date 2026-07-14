Michał Wiśniewski od lat budzi ogromne emocje. Jedni podziwiają jego talent i sceniczną charyzmę, inni śledzą z zapartym tchem kolejne zwroty akcji w jego życiu prywatnym. Muzyk ma na koncie niezliczone przeboje, kilka małżeństw i fortunę, którą z czasem stracił. Zanim jednak stał się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki, jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Tego na pewno o nim nie wiedzieliście!

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Szokująca przeszłość Michała Wiśniewskiego. Zanim trafił na scenę, robił coś zupełnie innego

Droga Michała Wiśniewskiego do sławy nie była usłana różami. Dzieciństwo wokalisty naznaczone było dramatycznymi wydarzeniami. Rodzice rozstali się, gdy był jeszcze małym chłopcem. Wychowywał się głównie z ojcem, podczas gdy jego mama wyjechała do Niemiec. Później przyszły kolejne trudne doświadczenia - śmierć ojca, pobyt pod opieką babci, a następnie ciotki. W dzieciństwie dwukrotnie trafił też do domu dziecka.

Los sprawił jednak, że właśnie w Niemczech zaczął rozwijać swoje muzyczne talenty. Uczył się tam w szkole, zdał maturę, a równolegle pobierał lekcje gry na fortepianie w szkole muzycznej. To właśnie wtedy muzyka zaczęła odgrywać istotną rolę w jego życiu.

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Po powrocie do Polski nie od razu trafił na scenę. Wiśniewski rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej o profilu budowlanym, zdobywając wykształcenie w tym kierunku. Niewielu fanów wie, że zanim założył zespół Ich Troje, jego zawodowe plany były zupełnie inne.

Michał próbował swoich sił w różnych pracach. Między innymi w hurtowni cebuli, a później prowadził biuro tłumaczeń oraz biuro pośrednictwa pracy. Przełom nastąpił w połowie lat 90., kiedy wraz z Jackiem Łągwą i Magdą Femme założył zespół Ich Troje. Grupa błyskawicznie podbiła listy przebojów!

Przez lata artysta stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Równie głośno jak o jego sukcesach muzycznych mówiło się jednak o życiu prywatnym. Kolejne związki, małżeństwa i rozwody regularnie trafiały na pierwsze strony gazet. Sam Wiśniewski otwarcie przyznawał również, że w szczycie kariery zarobił około 40 milionów złotych, ale nie potrafił odpowiednio nimi zarządzać.

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