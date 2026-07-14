Mandaryna i Michał Wiśniewski 20 lat temu. Ich stylówki z czasów pierwszego związku to dziś prawdziwe ikony - ZDJĘCIA

Mandaryna i Michał Wiśniewski - jak się poznali?

Wszystko zaczęło się jeszcze w latach '90, kiedy zespół Ich Troje był u szczytu swej popularności. Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz rozpoczęła wówczas współpracę z grupą jako tancerka i choreografka. Z czasem między nią, a Michałem Wiśniewskim zaiskrzyło, a 11 lutego 2002 wzięli ślub. Ten, który śledziła cała Polska, miał jednak dopiero nadejść.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Mandaryna i Michał Wiśniewski - jedna z najbardziej ikonicznych par polskiego show-biznesu

Gdy kolejne hity Ich Troje biły rekordy popularności, Michał Wiśniewski stał się jedną z najpopularniejszych - i najbardziej kontrowersyjnych - polskich gwiazd. To, w połączeniu z jego jakże charyzmatycznym usposobieniem i niebywałą umiejętnością do robienia wokół siebie szumu - zaowocowało programem reality show "Jestem jaki jestem" (emisja 2003-2006), w którym śledziliśmy kulisy jego życia z Mandaryną.

PRZECZYTAJ TEŻ: Córka Wiśniewskiego i Mandaryny ruszyła z tatą w podróż. Mieli awarię samochodu! "Wylądowaliśmy w pokrzywach"

Para doczekała się dwójki dzieci - syna Xaviera (ur. 2002) oraz córki Fabienne (ur. 2003), a 10 grudnia 2003 Michał Wiśniewski i Mandaryna wzięli legendarny, kosztujący ponad 2 miliony zł, ślub kościelny w lodowej kaplicy w Kirunie na północy Szwecji - całość wydarzenia transmitowana była w telewizji, na antenie TVN.

Mandaryna i Michał Wiśniewski 20 lat temu. Tak wyglądali, gdy po raz pierwszy byli razem - ZDJĘCIA

Lider Ich Troje i Mandaryna byli wówczas jednymi z ikonami mody, a wszyscy wiemy, że z perspektywy czasu moda początku lat dwutysięcznych wydaje się dość… osobliwa. A z całą pewnością krzykliwa. Zerknijcie zatem do poniższej galerii, w której znajdziecie zdjęcia Mandaryny i Michała Wiśniewskiego z czasów ich pierwszego związku.

29

PRZECZYTAJ TEŻ: Ekspert o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny. "Wiśnia się chyba skończył". Padły mocne słowa

Głośne rozstanie, wieloletnia przyjaźń i wielki powrót

Historia związku Mandaryny i Michała Wiśniewskiego pełna jest wzlotów i upadków. W trakcie ich małżeństwa kariera Mandaryny zaczęła się dynamicznie rozwijać - próbowała swoich sił zarówno jako wokalistka (słynne znacie "Ev'ry Night"?), jak i aktorka (zaliczyła epizody w "Kryminalnych", "Pierwszej miłości" i "Na Wspólnej" (po latach otwarcie przyznała, że dostała tę rolę po znajomości), a ciągłe życie przed kamerami z pewnością nie ułatwiało wspólnego pożycia. Do tego Michał Wiśniewski walczył z uzależnieniami od alkoholu i hazardu.

W jego uzależnieniach się nie odnalazłam. Koniec końców się nie odnalazłam. Obroniłam siebie. To już był czas, gdy na tej ścieżce jeden znak był w prawo, a drugi w lewo - mówiła Mandaryna w programie "Taniec życia".

Ich małżeństwo ostatecznie się rozpadło, rozwód sfinalizowali w 2006 roku. Rozprawa trwała ponoć tylko 12 minut, bo Wiśniewscy w zgodzie zaplanowali rozstanie ze wszystkimi szczegółami. Mimo bolesnego rozstania i kolejnych ślubów Wiśniewskiego (wokalista ożenił się jeszcze z Anną Świątczak, Dominiką Tajner oraz Polą Wiśniewską), utrzymywali ciepłe stosunki i czasem współpracowali na stopie zawodowej. Teraz zaś, w lipcu 2026 roku, potwierdzili, że znów są razem, czym zszokowali całą Polskę.

PRZECZYTAJ TEŻ: Syn Wiśniewskiego i Mandaryny reaguje na powrót rodziców. "Był to dla nas szok"