Mandaryna i Michał Wiśniewski 20 lat temu. Ich stylówki z czasów pierwszego związku to dziś prawdziwe ikony - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-07-14 5:30

Mandaryna i Michał Wiśniewski byli jedną z najpopularniejszych i bez wątpienia najbardziej barwnych par polskiego show-biznesu. Kulisy ich małżeństwa śledził cały kraj, gdy kamery zamieszkały z nimi w willi w Magdalence, a słynny ślub w dalekiej Szwecji to dziś prawdziwa legenda. Potem nadeszło rozstanie, a po 21 latach wielki powrót. A skoro Mandaryna i lider Ich Troje znów są razem, przypomnijmy sobie, jak wyglądali, gdy po raz pierwszy zostali parą. Te zdjęcia pokazują jak wiele potrafi się zmienić przez dwie dekady.

Całujący się Michał Wiśniewski i Mandaryna. Obok zdjęcie uśmiechniętej pary. O ich historii przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Mandaryna i Michał Wiśniewski - jak się poznali?

Wszystko zaczęło się jeszcze w latach '90, kiedy zespół Ich Troje był u szczytu swej popularności. Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz rozpoczęła wówczas współpracę z grupą jako tancerka i choreografka. Z czasem między nią, a Michałem Wiśniewskim zaiskrzyło, a 11 lutego 2002 wzięli ślub. Ten, który śledziła cała Polska, miał jednak dopiero nadejść.

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Mandaryna i Michał Wiśniewski - jedna z najbardziej ikonicznych par polskiego show-biznesu

Gdy kolejne hity Ich Troje biły rekordy popularności, Michał Wiśniewski stał się jedną z najpopularniejszych - i najbardziej kontrowersyjnych - polskich gwiazd. To, w połączeniu z jego jakże charyzmatycznym usposobieniem i niebywałą umiejętnością do robienia wokół siebie szumu - zaowocowało programem reality show "Jestem jaki jestem" (emisja 2003-2006), w którym śledziliśmy kulisy jego życia z Mandaryną.

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Para doczekała się dwójki dzieci - syna Xaviera (ur. 2002) oraz córki Fabienne (ur. 2003), a 10 grudnia 2003 Michał Wiśniewski i Mandaryna wzięli legendarny, kosztujący ponad 2 miliony zł, ślub kościelny w lodowej kaplicy w Kirunie na północy Szwecji - całość wydarzenia transmitowana była w telewizji, na antenie TVN.

Mandaryna i Michał Wiśniewski 20 lat temu. Tak wyglądali, gdy po raz pierwszy byli razem - ZDJĘCIA

Lider Ich Troje i Mandaryna byli wówczas jednymi z ikonami mody, a wszyscy wiemy, że z perspektywy czasu moda początku lat dwutysięcznych wydaje się dość… osobliwa. A z całą pewnością krzykliwa. Zerknijcie zatem do poniższej galerii, w której znajdziecie zdjęcia Mandaryny i Michała Wiśniewskiego z czasów ich pierwszego związku.

Michał i Mandaryna Wiśniewscy. Tak wyglądali ponad 20 lat temu
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Głośne rozstanie, wieloletnia przyjaźń i wielki powrót 

Historia związku Mandaryny i Michała Wiśniewskiego pełna jest wzlotów i upadków. W trakcie ich małżeństwa kariera Mandaryny zaczęła się dynamicznie rozwijać - próbowała swoich sił zarówno jako wokalistka (słynne znacie "Ev'ry Night"?), jak i aktorka (zaliczyła epizody w "Kryminalnych", "Pierwszej miłości" i "Na Wspólnej" (po latach otwarcie przyznała, że dostała tę rolę po znajomości), a ciągłe życie przed kamerami z pewnością nie ułatwiało wspólnego pożycia. Do tego Michał Wiśniewski walczył z uzależnieniami od alkoholu i hazardu. 

W jego uzależnieniach się nie odnalazłam. Koniec końców się nie odnalazłam. Obroniłam siebie. To już był czas, gdy na tej ścieżce jeden znak był w prawo, a drugi w lewo - mówiła Mandaryna w programie "Taniec życia".

Ich małżeństwo ostatecznie się rozpadło, rozwód sfinalizowali w 2006 roku. Rozprawa trwała ponoć tylko 12 minut, bo Wiśniewscy w zgodzie zaplanowali rozstanie ze wszystkimi szczegółami. Mimo bolesnego rozstania i kolejnych ślubów Wiśniewskiego (wokalista ożenił się jeszcze z Anną Świątczak, Dominiką Tajner oraz Polą Wiśniewską), utrzymywali ciepłe stosunki i czasem współpracowali na stopie zawodowej. Teraz zaś, w lipcu 2026 roku, potwierdzili, że znów są razem, czym zszokowali całą Polskę. 

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MANDARYNA
Michał Wiśniewski