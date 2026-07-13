Tak teraz wygląda Grzegorz Markowski. Patrycja pokazała prywatne fotki

Patrycja Markowska, która poszła w ślady taty i została wielką gwiazdą polskiej sceny, podzieliła się z fanami wyjątkowymi kadrami z rodzinnego, letniego wypoczynku. Wokalistka spędza wolny czas na Mazurach w gronie najbliższych osób, Na fotografiach pojawił się również tata, Grzegorz Markowski, który przecież od dawna unika kamer. Zdjęcia od razu zwróciły fanów, którzy od dawna zastanawiają się, jak dziś wygląda życie legendarnego muzyka po zakończeniu kariery scenicznej. I chyba całkiem dobrze! Zobaczcie ich w naszej galerii zdjęć.

"Tam, gdzie kończy się pośpiech"

Patrycja Markowska zamieściła na swoim profilu na Instagramie serię rodzinnych fotografii, na których nie brakuje sielskich widoków, jeziora i wspólnie spędzanych chwil. Jest jezioro, łódka, ognisko, grill i wszystko inne, o czym można zamarzyć. Do wpisu gwiazda dołączyła także krótki, osobisty komentarz.

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Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej!

- napisała Patrycja Markowska pod zdjęciami.

Na zdjęciach obok piosenkarki pojawił się Grzegorz Markowski oraz pozostali członkowie rodziny. Internauci nie kryli zachwytu atmosferą bijącą z fotografii i pokazali zachwyt w licznych komentarzach pod postem.

"Cudowna rodzina"

Aż się do Was uśmiecham! cudowna rodzina Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Wspomnienia są ważne. Dobrze czasem zwolnić Super szczęśliwi! Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców Wspaniała energia! Cudowni!!!

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Grzegorz Markowski od dłuższego czasu stroni od życia publicznego. Po zakończeniu jego działalności w zespole Perfect wycofał się ze sceny i oznajmił, że nie zamierza wracać do koncertowania w ogóle. Czasem widzimy go razem z córką, dla której w mikro skali robi wyjątki. W mediach wielokrotnie pojawiały się informacje, że decyzja ta ma związek między innymi ze stanem zdrowia artysty.

Najnowsze zdjęcia pokazują jednak, że legendarny wokalista po prostu korzysta z uroków spokojnego życia z dala od estrady. Czas spędzony z rodziną nad mazurskimi jeziorami zdaje się dziś być dla niego najważniejszy. Dzięki fotografiom opublikowanym przez córkę fani mogli zobaczyć, jak obecnie wygląda codzienność jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej muzyki.

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Perfect - koncert MUZO - Wszystko Ma Swój Czas