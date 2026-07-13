Tajemnica pupy Dody ujawniona. Piosenkarka wskazała dwa niezawodne ćwiczenia

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-13 17:22

Doda jest uznawana za jedną z najbardziej wysportowanych polskich artystek. Piosenkarka, która kiedyś stała przed wyborem między sportem a sceną, zorganizowała specjalny obóz fitness. W trakcie spotkania z dziennikarzami gwiazda zaprezentowała dwa ćwiczenia, które gwarantują perfekcyjny wygląd pośladków.

Doda od dawna uchodzi za ikonę zdrowego i aktywnego trybu życia w polskim show-biznesie. W przeszłości wokalistka musiała podjąć trudną decyzję i wybrać między karierą muzyczną a profesjonalnym sportem. Jej ojciec, utytułowany sztangista i medalista międzynarodowych imprez, bardzo zachęcał ją do kontynuowania treningów. Od najmłodszych lat przygotowywał córkę do osiągania sukcesów w lekkoatletyce. Finalnie artystka zdecydowała się na muzykę, ale miłość do aktywności fizycznej pozostała z nią na zawsze.

Doda organizuje własny obóz fitness

Po wielu latach udało jej się zrealizować wielkie marzenie i stworzyła autorski wyjazd treningowy - DODA Mega Camp. W obozie uczestniczy 60 kobiet, które mają już doświadczenie w ćwiczeniach. Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem, wokalistka zaprosiła przedstawicieli mediów do hotelu Heron w Gródku nad Dunajcem, aby zaprezentować plan obozu. Wspólnie z trenerką Renatą Nowak pokazała dwa sprawdzone ćwiczenia, które ujędrniają pośladki. Artystka podkreśliła, że to właśnie one przynoszą największe rezultaty, a silne pośladki to podstawa zdrowego kręgosłupa.

Jak wyćwiczyć pośladki jak Doda? Piosenkarka stawia na te ćwiczenia

Dla artystki dbanie o kręgosłup to priorytet. W 2006 roku przeszła skomplikowaną operację, która stała się inspiracją do napisania przeboju "Szansa". Podczas swojego obozu fitness wokalistka skupia się na treningu siłowym z obciążeniem. Oprowadzając po sali ćwiczeń, pokazała dwa zadania, które wspólnie z trenerką Renatą Nowak uważają za kluczowe dla ładnej sylwetki. Mowa o odwodzeniu nóg na specjalnej maszynie oraz popularnych hip thrustach.

Doda w czarnym berecie. Na miniaturze piosenkarka ćwiczy na siłowni. O jej obozie fitness przeczytasz na SE.
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Co ci zastąpi 100 kg? Jak można wyćwiczyć pośladek inaczej, niż robiąc te ćwiczenia? Wystarczy zrobić 15 minut dziennie i naprawdę - od razu się podnosi - zachwalała swój plan treningowy Doda. 

Biorąc pod uwagę doskonałą kondycję, jaką wokalistka prezentuje w wieku 42 lat, nie ma wątpliwości, że doskonale wie, jak skutecznie dbać o swoje ciało i osiągać widoczne rezultaty.

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Doda w czarnym berecie. Na miniaturze piosenkarka ćwiczy na siłowni. O jej obozie fitness przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 14
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