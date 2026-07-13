Wiśniewski i Mandaryna wystąpią razem w telewizji! Już nagrywają odcinki "Hitstera" w Polsacie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-13 16:34

Od niedzieli 12 lipca 2026 roku, oficjalnie Michał Wiśniewski i Mandaryna są znów razem. Druga żona gwiazdora jest matką dwójki ich dzieci i samodzielną artystką. Po 21 latach postanowili spróbować raz jeszcze i "poprawić" to, co im się nie udało. Teraz jest już także pewne, że widzowie Polsatu ujrzą tę parę razem w nowym programie "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Poznaj szczegóły.

Michał Wiśniewski w niedzielę 12 lipca 2026 r. na swoim profilu na Instagramie opublikował długi filmik, w apelował do swojej żony Poli o "odrobinę klasy" podczas rozwodu. I kiedy wszyscy już myśleli, że to koniec nagrania Michał Wiśniewski dorzucił krótkie wideo z samochodu: 

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec, jak już wiecie o co chodzi. Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę. 

Wisniewski i Mandaryna razem także w telewizji

W tym momencie dla całej Polski jest jasne, że Mandaryna i Michał Wiśniewski po 21 latach dali sobie szansę, aby wszystko naprawić. I choć ich życie dla fanów przypominało bajkę, Marta Wiśniewska mówiła bardziej o rollercoasterze. Cała rodzina wystąpiła ponad lat 20 lat temu w reality show TVN "Jestem jaki jestem". Oglądała to cała Polska z zapartym tchem!  

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Dawni małżonkowie wrócili do siebie po latach. Okazuje się, że razem wracają też do telewizji, choć w zupełnie innym formacie i nie tylko na nich skierowane będą kamery. Tym razem zobaczymy ich na ekranie Polsatu. 

100 gwiazd zagra o wielką kasę

Na planie blisko programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów" pojawi się 100 gwiazd w ciekawych konfiguracjach. Właśnie w lipcu 2026 roku kręcone są zdjęcia do nowego show, który poprowadzą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski. Kogo - oprócz Mandaryny i Michała Wiśniewskiego zobaczymy jesienią 2026 w Polsacie?

Program "Hitster. Muzyczna gra przebojów" powstał w oparciu o grę pod tym samym tytułem. Polega to na połączeniu największych przebojów i ogromnych emocji. Formuła to połączenie gry i show, a producenci zapewniają, że zafundują wysoką dawkę adrenaliny. Wielkim atutem teleturnieju będą gracze, czyli największe polskie gwiazdy! Muzyczne podróże w czasie to świetna okazja do osobistych i zawodowych wspomnień. Podobno dowiemy się o artystach rzeczy, o których jeszcze nigdy nikomu nie mówili.

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Na czym polega ta gra?

Uczestnicy muszą odgadywać, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane im utwory. Do każdej składającej się z trzech rund rozgrywki przystępują dwie drużyny gwiazd. Składy są dwuosobowe i nigdy nie są zestawiane przypadkowo. Przed widzami duety rodzinne, pary przyjaciół w życiu prywatnym i zawodowym, a także życiowi partnerzy artystów.

W rywalizacji w nowym show Polsatu między innymi Edyta Górniak z Allanem Enso, Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim oraz, rzecz jasna Mandaryna i Michał Wiśniewski. Na ekranie Polsatu zobaczymy także pary: Roxie Węgiel i Kevin Mglej, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży, Alien i Majtis, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski

Będą gwiazdy, będą hity, a ja będę nawet nie tylko prowadzić

- zdradziła tajemniczo prezenterka.

Nikt się nie oszczędza

Muzyczną ilustracją zadań są oryginalne ścieżki dźwiękowe, teledysk oraz występy na żywo artystów polskiej estrady w repertuarze własnym i coverowym. W odcinku do wygrania będzie maks. 30 tysięcy złotych, które zwycięska drużyna przeznacza na wybrany przez siebie cel charytatywny.

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