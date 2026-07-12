Ukochana Hakiela pokazała zdjęcie drugiego dziecka! Ujawniła płeć?

Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że to właśnie na Instagramie pod koniec czerwca 2026 r. przekazali wiadomość o tym, że na świat przyjdzie ich drugie dziecko.

Romeo będzie się cieszył

Pod koniec 2024 roku Marcin Hakiel i Dominika Serowska powitali na świecie synka, Romeo. Chłopczyk często pojawia się na profilach rodziców na Instagramie, bo poza wszystkimi innymi przymiotami, jest chyba najradośniejszym dzieckiem w Polsce!

Podczas drugiej ciąży ukochana Hakiela zdążyła już wybrać się na "babski" wypad do Turcji. Na jej profilu wyglądało to na świetne wakacje, choć końcówka była niebezpieczna. Serowska zrobiła też obłędną sesję zdjęciową z brzuszkiem.

W niedzielę, 12 lipca 2026 roku Serowska pokazała na swoim profilu zdjęcie kolejnego maluszka. Oczywiście jest to na razie wciąż USG, z którego można jedynie się domyślać, jakiej płci będzie maleństwo. Na razie wnioski można ewentualnie wyciągać z literki zamieszczonej w opisie do zdjęcia "V". Dlaczego?

Serowska podpowiada płeć?

Kiedy urodził się pierwszy synek gwiazdorskiej pary i wybrali dla niego imię Romeo, szczęśliwy Hakiel mówił w wywiadach, aby życzyć im "Julii" i obiecywał, że się postarają. Sama Serowska nie była z początku przekonana do pomysłu drugiej ciąży, ale jak widać, dała się przekonać. Czy literka "V" oznacza, początek imienia, jakie zakochani wybrali dla drugiego potomka? Niekoniecznie, ta literka oznacza także skrót od "Victory", co po angielsku oznacza zwycięstwo.

Za wcześnie więc na domysły, ale jedno jest pewne: na świat przyjdzie dziecko, na które rodzice nie mogą się już doczekać!

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