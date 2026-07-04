Dominika Serowska zapozowała w samej bieliźnie. I to jakiej! Odsłoniła ciążowy brzuszek

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-04 21:51

Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, spodziewa się drugiego dziecka. Ciążowy brzuszek jest już spory, a celebrytka uwielbia się nim chwalić. Ostatnio pokazała go w pełnej krasie - pozowała do zdjęć jedynie w skąpej bieliźnie i z łańcuszkiem na odsłoniętym ciele. Odważnie!

Dominika Serowska promienieje w ciąży i korzysta z tego, jak może

Serowska jeszcze niedawno wspominała o gubieniu pociążowych kilogramów, a teraz znów spodziewa się pociechy. Synek jej i Marcina Hakiela, mały Romeo, przyszedł na świat na początku grudnia 2024 r., więc różnica wieku między nim a rodzeństwem nie będzie duża. Przyszła mama jest pełna emocji i wprost promienieje, chociaż, jak sama przyznała, była zaskoczona, gdy dowiedziała się o ciąży - ta nie była planowana.

Serowska szybko otrząsnęła się z oszołomienia i cieszy się swoim stanem. Z chęcią eksponuje ciążowe krągłości, które są już widoczne gołym okiem. Co więcej, Dominika chętnie pokazuje się w skąpych wdziankach. Ostatnio pokazała się w powycinanym staniku i z łańcuszkiem na rosnącym brzuszku!

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Przyszła mama w samej bieliźnie i łańcuszku. Dostała ostrzeżenie

Dominika Serowska promienieje szczęściem i coraz odważniej pokazuje ciążowe krągłości. Wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia - ZNAJDZIECIE JE W GALERII. Partnerka Marcina Hakiela spodziewa się kolejnego dziecka, a najnowsze ujęcia, które opublikowała nie pozostawiają wątpliwości - celebrytka wygląda doskonale. Gwiazda z dumą eksponuje zaokrąglony brzuszek, wybierając stylizacje, które podkreślają jej wyjątkowy stan.

Fani nie kryją zachwytu i zasypują ją komplementami, życząc spokojnego przebiegu ciąży. Sama Dominika wygląda na wyjątkowo szczęśliwą i pełną energii.

"Pięknie wyglądasz", "Bogini", "Gratulacje" - pisza internauci.

Gdy Serowska podkreśliła brzuszedk złocistym łańcuszkiem z literką V, pojawiło się też ostrzeżenie:

Zdejmij ten łańcuszek z brzucha. Moja babcia mawiała, że w czasie ciąży nie wolno nosić pasków ani niczym obwiązywać brzucha. Bo będzie trudny poród. Życzę szczęśliwego rozwiązania.

Dominika odpisała:

Dziękuję.

Do zdjęć i nagrania z brzuszkiem dodała krótki opis:

Belly chain na specjalne zamówienie (...) Wakacyjna biżuteria z akcentem. Łańcuszek przepięknie się mieni, a literka V ma specjalne znaczenie. Jak obstawiacie, będzie chłopiec czy dziewczynka ? No i jakie imię..? PS Podpowiedź znajduje się na moim brzuchu.

Co myślicie?

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