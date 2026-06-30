Nietypowe zachowanie ciężarnej ukochanej Marcina Hakiela. Grzeje się i chłodzi. Widać już duży brzuszek

Spodziewają się drugiego dziecka

Marcin Hakiel i Dominika Serowska pod koniec 2024 roku powitali na świecie synka, któremu dali na imię Romeo. Tancerz jeszcze przed narodzinami chłopca zapewniał, że marzy o dużej rodzinie, mimo, że z Katarzyną Cichopek (43 l.) ma dwoje: Adama (17 l.) i Helenkę (12 l.).

Chcę mieć dużo dzieci! Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko. Nie wiem, czy [Dominika] mnie nie zabije, że to powiedziałem do kamery. O, widzę, że mnie chyba zabije... Ja tam nie zamykam fabryki!

- powiedział w programie "Back to School. Prawdziwy egzamin". Ona jednak nie była tak entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu jak jej ukochany.

Najpierw chciałabym odnaleźć się w roli mamy jednego dziecka, a potem pomyśleć ewentualnie o kolejnych

- wyjaśniła.

Ogłosiła ciążę na Instagramie

Długo się nie zastanawiała. W piątek - 26 czerwca gwiazda "Królowych przetrwania" ogłosiła na swoim Instagramie, że jest w ciąży.

Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki

- napisała żartobliwie pod serią zdjęć z widocznym ciążowym brzuchem.

Znów to zrobiliśmy, Kochanie

- napisał pod postem Marcin.

Chłodzi się i grzeje w cięży. Nietypowe zachowania Serowskiej

Dominika w jednym z wywiadów wyznała, że w drugiej ciąży jest jest dużo trudniej, jednak mimo upałów i gorszego samopoczucia wygląda znakomicie. Piękna mama wraz z Marcinem Hakielem pojawiła się ostatnio na warszawskiej Sadybie gdzie odebrali syna ze żłobka, a następnie wybrali się na lody. Serowska mimo wysokiej temperatury miała na sobie sweter, ale chłodziła się zimnymi lodami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Serowska pokazała ciążowy brzuszek w skąpym bikini. "Mama jest gotowa na urlop"

44