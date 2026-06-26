Dominika Serowska ogłosiła radosną nowinę! Ukochana Marcina Hakiela spodziewa się drugiego dziecka!

Baby boom w polskim show-biznesie. Kolejne gwiazdy przekazały radosne nowiny

W ostatnich tygodniach kilka znanych osób podzieliło się radosnymi nowinami. Niektóre gwiazdy zadebiutują w roli rodziców, inne powiększą grono biegających po domu maluszków. W drugiej połowie maja Izabela Janachowska (39 l.) przekazała, że razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim (67 l.) spodziewają się drugiego dziecka. Na siostrzyczkę lub brata czeka 7-letni Christopher Alexander.

Rodzicami po raz drugi wkrótce zostaną również Malwina Buss (34 l.) i Tomasz Włosok (35 l.). Radosną nowiną aktorka podzieliła się na Instagramie. Aktorska para w 2019 roku powitała na świecie córeczkę Jagodę. Dni do porodu powoli zaczyna odliczać Aleksandra Grysz (32 l.). Prowadząca "Pytanie na śniadanie" razem z Tomaszem Tylickim (39 l.) wychowują już półtorarocznego Tymka. Dziennikarz ma również 11-letnią córkę z poprzedniego związku.

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel spodziewają się drugiego dziecka

W piątkowe popołudnie radosną nowiną podzieliła się kolejna gwiazda show-biznesu. Na Instagramie wzruszający post wrzuciła Dominika Serowska (33 l.). Ukochana Marcina Hakiela (43 l.) nie kryje radości.

"Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki" - napisała przekornie pod serią zdjęć z widocznym ciążowym brzuchem.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą dziś jednej z najbardziej medialnych związków w polskim show-biznesie. Doskonale czują się przed kamerami oraz w internecie. Swoją codziennością chętnie dzielą się z internautami. Nic więc dziwnego, że to właśnie na Instagramie przekazali wiadomość o ciąży.

Dla Dominiki będzie to drugie dziecko. Pod koniec 2024 roku zakochani powitali na świecie synka, któremu dali na imię Romeo. Maluszek często gości na Instagramach rodziców. Tancerz ma jeszcze dwójkę dzieci ze związku z Katarzyną Cichopek (43 l.) - niespełna 17-letniego Adama i 12-letnią Helenę.

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