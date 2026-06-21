Paweł Deląg z ukochaną urządzili baby shower na bogato! Zdradzili też płeć dziecka

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-21 14:12

Paweł Deląg po raz trzeci szykuje się do roli ojca. Jego ukochana, Patrycja Komorowska, w marcu przekazała radosną nowinę. Teraz podzielili się kolejną. W przydomowym ogrodzie urządzili wystawne baby shower i zdradzili płeć wspólnej pociechy!

Paweł Deląg zostanie ojcem po raz trzeci

W Pawle Delągu (56 l.) w latach 90. kochały się wszystkie Polki. Sam gwiazdor nie unikał romansów. Łączono go z wieloma pięknościami. Media rozpisywały się o jego relacjach m.in. z Marią Seweryn, Patrycją Markowską, Dominiką Kulczyk, Bogną Sworowską czy z Agnieszką Sienkiewicz. Ze związku z aktorką Katarzyną Gajdarską ma syna Pawła. Od 1990 do 1993 roku był związany z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą doczekał się syna Pawła (33 l.). Z innego, nieformalnego związku ma syna Mikołaja (25 l.).

Przystojny aktor już za chwilę zostanie ojcem po raz trzeci. Radosną nowiną pod koniec maja podzieliła się jego ukochana - Patrycja Komorowska (36 l.). Paweł Deląg długo ukrywał swój związek. Kilka lat temu wyznał tylko, że jest zakochany, ale nie zdradził tożsamości partnerki. Ich pierwsze wspólne zdjęcie opublikowała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (51 l.).

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Patrycja Komorowska i Paweł Deląg zdradzili płeć dziecka

Od tamtej pory zakochani kilka razy pojawili się na branżowych imprezach, ale znacznie chętniej chwalili się w sieci wspólnymi podróżami. Nie zdradzali jednak za wiele na temat swojego życia prywatnego. Do czasu ogłoszenia radosnej nowiny. Piękna pani psycholog zwiększyła swoją aktywność w sieci. Udało jej się nawet namówić Pawła Deląga do udziału w sesji ciążowej.

W weekend Komorowska i Deląg zaprosili rodzinę i przyjaciół na wystawne baby shower, podczas którego zdradzili płeć dziecka. Na plenerowej imprezie pełno było atrakcji oraz pięknych dekoracji. Goście zasiedli przy przyozdobionymi świecami i kwiatami stołach. Nie brakowało słodkości i apetycznych przekąsek.

Wszystko utrzymane było w różowych barwach, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości - Patrycja Komorowska i Paweł Deląg spodziewają się córeczki!

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Kolaż zdjęć przedstawiający Pawła Deląga z partnerką Patrycją Komorowską w casualowych stylizacjach oraz dwa osobne kadry z Komorowską w ciąży. Więcej o ich wspólnej przyszłości przeczytasz na naszym portalu.
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PAWEŁ DELĄG