Paweł Deląg zostanie ojcem po raz trzeci. Kim jest jego sporo młodsza ukochana?

Paweł Deląg zostanie ojcem po raz trzeci!

W Pawle Delągu (55 l.) w latach 90. kochały się wszystkie Polki. Sam gwiazdor nie unikał romansów. Łączono go z wieloma pięknościami. Media rozpisywały się o jego relacjach m.in. z Marią Seweryn, Patrycją Markowską, Dominiką Kulczyk, Bogną Sworowską czy z Agnieszką Sienkiewicz. Ze związku z aktorką Katarzyną Gajdarską ma syna Pawła. Od 1990 do 1993 roku był związany z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą doczekał się syna Pawła (33 l.). Z innego, nieformalnego związku ma syna Mikołaja (25 l.).

Przystojny aktor za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie ojcem! Radosną wiadomość w poniedziałkowe popołudnie przekazała jego ukochana. Na Instagramie opublikowała zdjęcia, na których z czułością obejmuje wyraźnie zaokrąglony brzuszek.

A new chapter begins. Baby loading... 5. miesiąc. Będę mamą - napisała.

Chociaż w tekście ani razu nie wspomina Pawle Delągu, nie jest trudno domyślić się kto jest ojcem. Zakochana para nie kryje się już ze swoim uczuciem. Co wiadomo na temat matki najmłodszej pociechy aktora?

Patrycja Komorowska: Kim jest ukochana Pawła Deląga?

Paweł Deląg ma za sobą kilka medialnych romansów, ale w ostatnich latach unikał opowiadania o swoim życiu prywatnym. O tym, że jego serce znowu jest zajęte wygadała się... Beata Tadla (50 l.), która w sierpniu 2024 roku opublikowała wspólne zdjęcie zakochanych. Nieco później Deląg sam wrzucił fotografię z ukochaną, czym potwierdził związek.

Wybranką serca gwiazdora jest Patrycja Komorowska (36 l.). W przeciwieństwie do poprzednich partnerek Deląga, nie jest związana z show-biznesem. To certyfikowana psychoterapeutka, właścicielka poradni, które pomagają ludziom w zakresie zdrowia psychicznego. Sama prowadzi terapie par i małżeńskie, więc na związkach zna się jak mało kto.

Mimo sporego zainteresowania mediów zakochani rzadko pojawiają się razem na branżowych imprezach. Znacznie chętnie spędzają razem czas na wyjazdach. Kilka wspólnych zdjęć można znaleźć w mediach społecznościowych Patrycji.

