Serowska pokazała ciążowy brzuszek w skąpym bikini. "Mama jest gotowa na urlop"

Wczoraj media obiegła niezwykle gorąca informacja, która zelektryzowała polski show-biznes. Dominika Serowska i Marcin Hakiel oficjalnie potwierdzili, że po raz kolejny zostaną rodzicami. Partnerka słynnego tancerza, znana szerszej publiczności z występu w programie "Królowa przetrwania", spodziewa się drugiego dziecka. Para ma już synka, półtorarocznego Romeo, który bez wątpienia jest ich prawdziwym oczkiem w głowie.

Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki - obwieściła z przymrużeniem oka celebrytka pod postem ze zdjęciami, na których widać ją z ciążowym brzuszkiem.

Druga ciąża Dominiki Serowskiej. Jak partnerka Marcina Hakiela znosi letnie upały?

Relacja Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela nieustannie przyciąga uwagę mediów i internautów. Zakochani bardzo chętnie pokazują w sieci fragmenty swojej codzienności. Najnowsze publikacje na profilu celebrytki na Instagramie dobitnie pokazują, że w błogosławionym stanie czuje się ona po prostu fantastycznie. Nawet dzisiejsze potężne, niemal 40-stopniowe upały nie są jej straszne.

Dominika Serowska w skąpym bikini eksponuje ciążowe kształty na Instagramie

Afrykańskie żary, które dziś nawiedziły Polskę, dają się we znaki chyba wszystkim, a termometry miejscami wskazują nawet 40 stopni Celsjusza. Dominika Serowska ma jednak swój sprawdzony sposób na tak ekstremalne warunki pogodowe. Na swoim instagramowym profilu, funkcjonującym pod nazwą _de_bonbon_, uczestniczka show "Królowa przetrwania" udostępniła zmysłowe zdjęcie. Przyszła mama zaprezentowała się na nim w bardzo skąpym, czarnym bikini, które perfekcyjnie wyeksponowało jej rosnący z dnia na dzień brzuszek.

"Mommy is ready for holiday" (Mama jest gotowa na urlop) - podpisała wymownie zdjęcie Dominika.

Ukochana Marcina Hakiela, zamiast narzekać na lejący się z nieba żar, w pełni korzysta z uroków lata. Patrząc na najnowsze kadry, trudno nie odnieść wrażenia, że kolejna ciąża bardzo sprzyja urodzie celebrytki.

Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.