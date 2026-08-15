Tak Julia Wieniawa odpowiedziała na krytykę! Stanęła obok samego Bocellego

Julia Wieniawa od lat próbuje swoich sił na różnych polach. Choć największą popularność zdobyła dzięki aktorstwu, konsekwentnie rozwija również karierę muzyczną. Tym razem dostała wyjątkową okazję - wystąpiła podczas koncertu Andrei Bocellego w Gdańsku. Informację o swoim udziale w wydarzeniu artystka przekazała pod koniec lipca. Już wtedy nie brakowało komentarzy dotyczących tego, jak poradzi sobie na scenie u boku jednego z najbardziej rozpoznawalnych tenorów na świecie.

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Julia Wieniawa dała czadu u boku Bocellego! Teraz już nikt nie powie, że nie umie śpiewać

Teraz wszystko stało się jasne. Wieniawa pojawiła się na scenie, a fragmenty jej występu natychmiast zaczęły pojawiać się w sieci. Publiczność nagrywała koncert telefonami, a sama Julia udostępniała później wybrane materiały na swoim Instagramie. Nagrania wywołały spore zainteresowanie. W komentarzach dominowały głosy osób, które były pod wrażeniem występu i trzymały kciuki za artystkę.

Pod jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych pojawiły się bardzo entuzjastyczne komentarze. Część internautów sugerowała nawet, że występ u boku Bocellego może być najlepszą odpowiedzią na wcześniejszą krytykę Wieniawy.

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Od zawsze niesamowita! Zdolna, kreatywna, silna, piękna. Wspaniale się patrzy na rozwój tej kobiety - napisała jedna z internautek.

Nie zabrakło również znacznie bardziej dosadnych opinii. Jedna z osób stwierdziła, że być może tym występem Julia "zamknie typom mordy". Trudno o bardziej bezpośredni sposób obrony swojej idolki.

Oczywiście wśród komentujących znaleźli się również sceptycy, którzy nadal mają własne zdanie na temat wokalnych umiejętności Wieniawy. Tym razem jednak zdecydowanie więcej było głosów wspierających młodą artystkę.

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Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa dała czadu u boku Bocellego! Teraz już nikt nie powie, że nie umie śpiewać

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