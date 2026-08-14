Dramat! W wyścigu kolarskim zginął 19-latek. "Potrącony przez samochód"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-08-14 19:44

Szokujące wieści ze świata! W wyniku dramatycznego wypadku na 8. etapie wyścigu Dookoła Portugalii zginął 19-letni kolarz. O śmierci Brytyjczyka, Finlaya Tarlinga, poinformował jego team NSN Development. Chłopak został potrącony przez samochód.

Kolarz Finlay Tarling z medalem na szyi. O jego tragicznej śmierci podczas wyścigu przeczytasz na SE.
Autor: Alex Whitehead / SWpix.com / Imago sport/ Forum
  • Wstrząsająca tragedia wydarzyła się podczas cenionego wyścigu kolarskiego Dookoła Portugalii, rzucając cień na sportowy świat.
  • 19-letni Finlay Tarling, utalentowany brytyjski kolarz, poniósł śmierć w wyniku tragicznego zderzenia z niezwiązanym z wyścigiem pojazdem.
  • Zobacz, jak środowisko kolarskie i władze Portugalii zareagowały na tę ogromną stratę i co to oznacza dla dalszych etapów zawodów.

Tragedia podczas wyścigu kolarskiego. Nie żyje młodziutki zawodnik

Koszmarne wiadomości z Portugalii. W wyniku strasznego wypadku zginął 19-letni brytyjski kolarz, który brał udział we wyścigu kolarskim Dookoła Portugalii. "Ze złamanym sercem informujemy o śmierci Finlaya Tarlinga dziś podczas wyścigu Dookoła Portugalii. Był uwielbianym członkiem naszego zespołu, ale przede wszystkim był synem, bratem i przyjacielem tak wielu z nas. Będzie nam go bardzo brakowało" – napisali w komunikacie przedstawiciele jego teamu NSN Development.

Straszne, jak zginął 19-latek

Zgodnie z tym, co podała stacja telewizyjna RTP, Tarling został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem, ani z samym wyścigiem. Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka. "Zapowiedzieli, że 8. etap, z metą w miejscowości Fafe, zostanie zneutralizowany, a ceremonie dekoracji tego dnia się nie odbędą" - czytamy. Kondolencje złożył także prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro. "Peleton, wyścig i cały naród gospodarzy pogrążają się w żałobie".

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