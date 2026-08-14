Dramat księżnej Kate! Znika jej ukochana marka ubrań

Ulubiona marka księżnej Kate znika z rynku. Założyła ją jej bliska przyjaciółka

Brytyjska marka Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była dobrze znana osobom śledzącym styl księżnej Kate, która przez lata regularnie wybierała jej ubrania. Markę założyły Rosie van Cutsem i Lucia Ruck Keene. Nazwa Troy pochodzi od rodzinnej posiadłości w Oxfordshire, z którą związane było ich dzieciństwo. „Założyłyśmy Troy z prostą intencją: tworzyć piękne ubrania inspirowane brytyjską wsią. Z biegiem lat przedsięwzięcie nabrało znacznie większego znaczenia – stało się marką, z której jesteśmy naprawdę dumne” – przekazały założycielki. Decyzję o zakończeniu działalności właścicielki ogłosiły już wiosną. „Nadszedł czas, by rozpocząć nowy rozdział – zarówno dla nas, jak i dla Troy” – wyjaśniły. Podziękowały również klientkom, które przez lata kupowały ich ubrania.

Księżna Kate często wybierała Troy London

Jednym z najbardziej znanych ubrań Troy London w garderobie Kate była oliwkowa parka. Księżna po raz pierwszy pokazała się w niej podczas wizyty w Kanadzie we wrześniu 2016 roku. Założyła ją ponownie już następnego dnia, a później nosiła ją także m.in. w 2017 i 2023 roku. Kate miała również granatową wersję parki oraz kurtkę Tracker. Wybierała też inne projekty związane z Troy London, w tym sweter Fair Isle przygotowany wspólnie z firmą Brora.

Z marką łączy ją jednak nie tylko moda. Rosie van Cutsem jest bliską znajomą księżnej. Jej mąż William van Cutsem od dzieciństwa przyjaźni się z księciem Williamem. William van Cutsem był jednym z drużbów podczas ślubu Williama i Kate w 2011 roku. Później został również jednym z rodziców chrzestnych księcia George'a.

Troy London kończy więc działalność po ponad dekadzie. Przez ten czas marka zdobyła rozpoznawalność między innymi dzięki temu, że jej projekty regularnie pojawiały się w garderobie przyszłej królowej.

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Rosie Van Cutsem, amiga íntima de Kate Middleton, se declara en bancarrota: el abrupto cierre de su firma de moda.La empresa, fundada por Rosie y su hermana Lucia Ruck Keene, conquistó a la princesa de Gales, que ha lucido sus parkas y prendas de campo.https://t.co/Uy9ftUoEaF— Vanitatis (@vanitatis) August 13, 2026

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