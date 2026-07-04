Julia Dybowska wygina się w skąpym bikini. Widać jej każdą kostkę!

Julia Dybowska rozpala emocje. Wszystko przez jej figurę

Julia Dybowska po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania internautów. Influencerka, nazywana przez wielu "polską Barbie", opublikowała nowe zdjęcia, na których zaprezentowała swoją wyjątkowo szczupłą sylwetkę. Fotografie błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały lawinę komentarzy. Jak zawsze, jedni zachwycają się jej figurą i stylem, inni przyznawają, że wygląd influencerki budzi u nich niepokój. Dlaczego? Julia jest bardzo smukła, a czerwone bikini, w którym pozowała do ujęć na tle morza i błękitnego nieba, nie pozostawiło pola dla wyobraźni.

Dybowska, która właśnie przebywa na włoskiej Sardynii, od lat pokazuje w sieci luksusowe życie u boku miliardera Roberta Tchenguiza. Egzotyczne podróże w ciepłe miejsca pełne palm, ekskluzywne hotele aż ociekające od luksusu, markowe kreacje i wystawne kolacje to stałe elementy jej życia, a także internetowego wizerunku. Tym razem jednak to nie bajkowa sceneria przyciągnęła największą uwagę obserwatorów, lecz niezwykle drobna, wręcz wychudzona figura Julii.

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Dybowska w bikini

Pod zdjęciami Dybowskiej niegdy nie brakuje komplementów. Fani piszą o Dybowskiej jako o "pięknej", "zjawiskowej" i "perfekcyjnej", podziwiając jej wygląd oraz nienaganne stylizacje z przepięknymi miejscami w tle. Równocześnie pojawiają się także głosy osób, które przyznają, że z każdą kolejną publikacją coraz bardziej martwią się o sylwetkę influencerki. Sama Julia nie odnosi się do tych komentarzy i konsekwentnie publikuje kolejne kadry ze swoich zagranicznych wyjazdów.

A co wy myślicie?

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