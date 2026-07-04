Julia Dybowska wygina się w skąpym bikini. Widać jej każdą kostkę!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-04 19:00

Julia Dybowska, którą na Instagramie śledzi blisko 460 tys. internautów, pokazała serię zdjęć w bikini i narobiła zamieszania. Celebrytka słynie bowiem ze swojej wyjątkowo smukłej sylwetki, którą w niewielkim, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym widać w każdym szczególe. Niektórzy zachwycają się figurą influencerki, inni martwią o jej zdrowie, a ona? Wydaje się żyć swoim najlepszym życiem.

Julia Dybowska rozpala emocje. Wszystko przez jej figurę

Julia Dybowska po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania internautów. Influencerka, nazywana przez wielu "polską Barbie", opublikowała nowe zdjęcia, na których zaprezentowała swoją wyjątkowo szczupłą sylwetkę. Fotografie błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały lawinę komentarzy. Jak zawsze, jedni zachwycają się jej figurą i stylem, inni przyznawają, że wygląd influencerki budzi u nich niepokój. Dlaczego? Julia jest bardzo smukła, a czerwone bikini, w którym pozowała do ujęć na tle morza i błękitnego nieba, nie pozostawiło pola dla wyobraźni.

Dybowska, która właśnie przebywa na włoskiej Sardynii, od lat pokazuje w sieci luksusowe życie u boku miliardera Roberta Tchenguiza. Egzotyczne podróże w ciepłe miejsca pełne palm, ekskluzywne hotele aż ociekające od luksusu, markowe kreacje i wystawne kolacje to stałe elementy jej życia, a także internetowego wizerunku. Tym razem jednak to nie bajkowa sceneria przyciągnęła największą uwagę obserwatorów, lecz niezwykle drobna, wręcz wychudzona figura Julii.

Zobacz także: Dybowska szokuje szczupłą sylwetką! Fani nie mogą uwierzyć w to, co widzą. My sprawdziliśmy, co je

Dybowska w bikini

Pod zdjęciami Dybowskiej niegdy nie brakuje komplementów. Fani piszą o Dybowskiej jako o "pięknej", "zjawiskowej" i "perfekcyjnej", podziwiając jej wygląd oraz nienaganne stylizacje z przepięknymi miejscami w tle. Równocześnie pojawiają się także głosy osób, które przyznają, że z każdą kolejną publikacją coraz bardziej martwią się o sylwetkę influencerki. Sama Julia nie odnosi się do tych komentarzy i konsekwentnie publikuje kolejne kadry ze swoich zagranicznych wyjazdów.

A co wy myślicie?

Zobacz także: Niepokojąco szczupła Julia Dybowska bryluje na Royal Ascot. Pasuje do brytyjskiej arystokracji?

Zobacz więcej zdjęć. Julia Dybowska pokazała zdjęcia w bikini. Nawet jej fani są wstrząśnięci

Pierwsza miłość. Cudowna przemiana Dominiki. Po niej będzie widać jak bardzo schudła Aneta Zając
Julia Dybowska
Galeria zdjęć 63
Quiz - wakacyjne przeboje. Te hity nuciła cała Polska, sprawdź, czy je pamiętasz
Pytanie 1 z 12
Co czeka razem z latem w piosence „Lato, lato, lato czeka”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIKINI
PAPARAZZI
Julia Dybowska