"Polska Barbie" w nowej odsłonie! Dybowska pokazała się jak nigdy wcześniej

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-04 19:17

Julia Dybowska ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Celebrytka, która zwykle chętnie eksponuje sylwetkę w bikini, tym razem postawiła na zupełnie inną odsłonę swojego stylu. Na najnowszych zdjęciach z zagranicznego wyjazdu zaprezentowała się w eleganckiej, kobiecej sukience, podkreślającej jej wyjątkowo smukłą figurę. Fani nie przeszli obok tych kadrów obojętnie! Piszą, że jest "za chuda".

Dybowska przyzwyczaiła do bikini, a tu nagle taka metamorfoza

Julia Dybowska od lat budzi ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Influencerka, nazywana przez fanów "polską Barbie", regularnie dzieli się fragmentami swojego luksusowego życia, podróży oraz pobytów w najbardziej ekskluzywnych miejscach na świecie. Do tej pory Dybowska najczęściej pokazywała się w odważnych, wakacyjnych stylizacjach. Bikini, krótkie topy i stroje plażowe stały się wręcz jej znakiem rozpoznawczym. Tym razem jednak zdecydowała się na nieco bardziej elegancki i stonowany look, który szybko przyciągnął uwagę internautów.

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"Polska Barbie" w nowej odsłonie! Dybowska pokazała się jak nigdy wcześniej

Nowe zdjęcia powstały podczas zagranicznego wyjazdu do Londynu, gdzie influencerka dość często bywa. Na fotografiach Julia pozuje w dopasowanej sukience, która podkreśla jej bardzo szczupłą sylwetkę. Stylizacja różni się od jej typowych, plażowych zestawów, ale nadal wpisuje się w estetykę luksusu, z której jest znana.

Kadrom towarzyszy piękna sceneria - eleganckie wnętrza najpewniej należą do luksusowego hoteli. Całość tworzy obraz życia, które od lat fascynuje jej obserwatorów. Internauci szybko zwrócili uwagę na bardzo szczupłą sylwetkę celebrytki.

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Nie brakuje jednak komentarzy odnoszących się do jej figury. Julia Dybowska od dawna znana jest z bardzo smukłej sylwetki, którą często eksponuje na zdjęciach z podróży. Jej forma regularnie wywołuje dyskusje w sieci, a najnowsze fotografie ponownie podsyciły te emocje.

Choć Dybowska chętnie pokazuje się w bikini, tym razem postawiła na bardziej elegancką sukienkę, co wielu fanów uznało za ciekawą odmianę. W komentarzach pojawiły się zarówno zachwyty nad jej wyglądem, jak i standardowe już opinie dotyczące jej stylu życia i wizerunku w mediach społecznościowych.

Skąd Ty bierzesz siłę, żeby funkcjonować? - pisali w sieci zatroskani fani.

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Polska Barbie w nowej odsłonie! Dybowska pokazała się jak nigdy wcześniej
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Julia Dybowska