Skrajnie wychudzona partnerka miliardera! Internauci boją się o zdrowie Julii Dybowskiej

O Julii Dybowskiej głośno zrobiło się już kilka lat temu, gdy na jaw wyszło, że spotyka się z zagranicznym miliarderem. Jej partnerem ma być Robert Tchenguiz, obecnie 64-latek, który rozstał się z żoną i teraz spędza czas u boku ślicznej blondynki z Polski.

Bogacz jest ojcem dwójki dzieci, które są już dorosłe. Julia, obecnie jest 34-latka, to ich macocha! Spełnia się w tej roli? Jest starsza od córki miliardera tylko o 14 lat.

Julia, którą w sieci obserwuje 477 tys. internautów, przeważnie publikuje zdjęcia, do których pozuje solo, jednak luksusowe otoczenie świadczy o tym, że jej związek z miliarderem ma się bardzo dobrze.

Szczuplutka Julia Dybowska. Internauci proszą, by zaczęła więcej jeść!

Dybowska słynie z urody lalki Barbie - jest wysoka, wyjątkowo smukła, ma długie, jasne włosy, ogromne, niebieskie oczy, zgrabny, mały nos i obfite usta. Jej wdzięki podobają się wielu osobom, ale ostatnio na instagramowym koncie celebrytki coraz częściej pojawiają się komentarze dotyczące nadmiernej chudości.

Fani boją się o zdrowie Julii, a niektórzy wręcz błagają ją o to, aby zaczęła więcej jeść.

"Czy nikt nie widzi, że to anoreksja i to bardzo głęboka? Zagłodzone ciało kiedyś pięknej kobiety", "Szanuj zdrowie, odżywiaj swoje ciało", "Zjedz coś" - komentują internauci.

Inni bronią prawa Julii do tego, by wyglądała dokładnie tak, jak chce:

"Ludzie, dajcie jej spokój. Przecież dziewczyna chodzi po restauracjach, widać, że je, stać ją na to, żeby zdrowo się odżywiać i jeść wspaniałe z najwyższej półki potrawy! Jest wysoka, szczupła, taką ma budowę ciała! Każdy z nas jest inny, kiedy ludzie to zrozumieją".

Są i tacy, który w szczuplutkiej Dybowskiej widzą ideał:

"Ciało idealne", "WOW", "Brzuch i ciało petarda, widać i dietę, i ćwiczenia - tak trzymać", "Chudzinka piękna".

A co wy sądzicie?

