"To nie wygląda naturalnie". Fani zaniepokojeni wyglądem Julii Dybowskiej

Julia Dybowska od dawna wzbudza kontrowersje. Tym razem nie poszło jednak o jej 30 lat starszego partnera, a wygląd. Ten wzbudziły wyraźne zaniepokojenie wśród fanów celebrytki.

Dybowska w ostatnim czasie przebywa na wakacjach w Grecji. Nie omieszkała pochwalić się na Instagramie fotkami z rejsu jachtem. Uwagę fanów przykuła za to nie sama wyprawa, a wygląd Julii. W komentarzach widać było prawdziwe zaniepokojenie. Jedna z komentatorek zasugerowała, że celebrytka może mieć problemy z anoreksją. Na reakcję autorki posta nie trzeba było długo czekać.

Jedząc codziennie minimum 2-3k kcal, daleko mi do anoreksji. Dziękuję za troskę - skwitowała komentarz.

Nie był to jedyny utrzymany w podobnym tonie.

"Wyglądasz na ciężko chorą""To nie wygląda naturalnie""Zgadzam się z większością i nie przemawia tutaj żadna zazdrość o to, że ktoś jeszcze szczupły. Do głosu dochodzi zdrowy rozsądek i obiektywne spojrzenie na sylwetkę. Nie zawsze mniej znaczy lepiej""To już nie jest ładne""Potrzebujesz pomocy" - to tylko część komentarzy pod postem.