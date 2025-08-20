Aneta Zając chwali się szczupłą sylwetką! Tak wygląda chwilę po treningu

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-08-20 17:07

Aneta Zając przeszła ogromną metamorfozę i dosłownie niknie w oczach! Aktorka całkowicie zmieniła styl życia. Zdrowa dieta oraz aktywność fizyczna sprawiły, że dziś może się cieszyć szczupłą sylwetką. Gwiazda "Pierwszej miłości" chętnie prezentuje efekty ciężkich treningów.

Aneta Zając: Metamorfoza aktorki robi ogromne wrażenie!

Aneta Zając (43 l.) zyskała popularność dzięki roli w "Pierwszej miłości". Sympatyczna aktorka gra w produkcji Polsatu już od ponad 20 lat! W tym czasie sporo się zmieniła. Przez wiele lat zmagała się z wahaniami wagi. Nie da się nie zauważyć, że w ostatnich miesiącach przeszła ogromną metamorfozę.

Aktorka, która samodzielnie wychowuje dwóch nastoletnich synów, podeszła do odchudzania z głową. Odrzuciła "cudowne" specyfiki czy głodówki. Zamiast tego zmieniła skupiła się na zdrowym trybie życia - zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej. Wszystko pod czujnym okiem specjalistów! Dzięki temu w Aneta Zając od kilku miesięcy dosłownie niknie w oczach!

Aneta Zając pokazała zdjęcie po treningu

W czerwcu Aneta Zając pochwaliła się efektami przemiany. Gołym okiem widać jak bardzo zmieniła się jej sylwetka w zaledwie kilka miesięcy! Gwiazda "Pierwszej miłości" fantastycznie czuje się w nowym ciele i chętnie odsłania nieco więcej. Pokochała również aktywność fizyczną. Na jej Instagramie można znaleźć wiele zdjęć oraz filmików z treningów. Zając jest miłośniczką pilatesu, a od niedawna również biegania.

Miesiąc temu zaczęłam przygodę z bieganiem. Dziś przebiegnięcie 1 km zajmuje mi już o 2:22 minuty mniej niż wtedy. Nie ścigam się z nikim. Jedyne porównanie, które ma sens, to ja vs. ja sprzed miesiąca. I to uczucie, że jestem kawałek dalej niż wczoraj → bezcenne - napisała na Instagramie.

Wpis zilustrowała zdjęciem z trasy. O ile wysportowana sylwetka aktorki robi ogromne wrażenie, to wzrok przyciąga również jej szeroki uśmiech. 

