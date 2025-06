Aneta Zając miała prawie 29 lat, gdy została mamą. Niespełna miesiąc przed jej urodzinami, na świecie pojawili się Michał i Robert. Był marzec 2011 r. Wydawało się, że Zając i Mikołaj Krawczyk, jej ówczesny partner i tata chłopców, mają wszystko - miłość, dzieci, udaną karierę, popularność i rozpoznawalność. W końcu oboje od dawna grali w "Pierwszej miłości", byli lubiani przez widzów.

Niestety w 2012 r. zakochani, którzy byli ze sobą aż od 7 lat, nagle się rozstali. I już do siebie nie wrócili. Od tamtej pory Aneta wychowuje synów samodzielnie. Krawczyk płaci na nich alimenty, ale ta kwestia rodzi pewne problemy.

Zobacz także: Aneta Zając w dwa miesiące totalnie zmieniła swoją figurę! "Bałam się badań, diagnozy"

Aktorka obecnie ma 43 lata, a jej synowie 14. Choć są dla niej najważniejsi, nie pokazuje ich w sieci zbyt często, a jeśli już dumnej mamie zdarzy się pochwalić synami, nigdy nie odsłania ich twarzy. O Robercie i Michale wiadomo więc tyle, że są wysocy i mają ciemne włosy zapewne odziedziczone po tacie.

W marcu, w dniu urodzin synów, Zając pisała na swoim instagramowym profilu:

Zobacz także: Kompletnie odmieniona Aneta Zając na szopingu. Zaszalała w nietypowym sklepie. Dobrze wygląda?

Chłopcy są oczkiem w głowie mamy, ale to nastolatki, co może oznaczać kłopoty. Jak z Aneta Zając radzi sobie z wychowaniem synów? Okazuje się, że spokój to najlepsza droga, a gwiazda ani myśli dyscyplinować synów. Ma na nich inny sposób.

Ja po prostu do tego tak podchodzę, że to jest kolejny etap w ich dorastaniu i moim macierzyństwie. Zupełnie inne problemy się pojawiają, inne kwestie do rozwijania. To jest przygoda. To, że jestem mamą, jest najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu przytrafiła (...). Nie jestem surowa, staram się być raczej przyjaciółką. Ale jestem konsekwentna w tym, co mówię i co robię- zdradziła Zając w rozmowie z Show News.